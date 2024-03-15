社工錯失搶救剴剴先機　衛福部訪視頻率指引拚4月底完成

我是廣告 請繼續往下閱讀
依據《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，地方主管機關應對輔導對在宅托育人員進行訪視，若該托育人員是初次收托該位兒童，一年內需至少訪視4次，且第一次須在收托後30天內進行，往後每年則需至少訪視2次，惟提供全日、夜間托育服務及指定托育服務者，每年訪視4次。
對於這次各界認為，社工未能及時訪視、以至於措施救回孩童時機，張美美表示，行政院已要求衛福部在1個月內對於「被安置兒少」及「提供全日托保母」、邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引，專家於這次兒虐事件的檢討會中也提到，希望細緻討論頻率規範。
張美美說，指引中會訂立原則性內容、並儘速完成，以現行情況來說，有些縣市會自行加強訪視次數規範，但亦有少數地方單位僅依照法律規範的最低限度執行，希望未來各縣市不要差距太大，也將在指引中針對不同類別樣態，訂立不同的方式與頻率，且預計在4月底前完成。
不過，張美美也強調，有時不是訪視頻率可以解決問題，還是要仰賴訪視人員的敏感度與對環境的觀察，甚至有時候需要連續性的訪視才能確認情況，並釐清有異樣的地方、適時提供個案協助，因此除指引規範頻率外，也需要加強人員訓練。
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。