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社工錯失搶救剴剴先機　衛福部訪視頻率指引拚4月底完成

▲衛福部社家署副署長張美美指出，會在4月底前完成「被安置兒少」及「提供全日托保母」的訪視指引，並針對不同樣態訂立訪視頻率規範。（圖／記者林志怡攝，2024.03.15）
▲衛福部社家署副署長張美美指出，會在4月底前完成「被安置兒少」及「提供全日托保母」的訪視指引，並針對不同樣態訂立訪視頻率規範。（圖／記者林志怡攝，2024.03.15）

記者林志怡／台北報導

1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，社工未能及時訪視、發現異狀，引起外界質疑，衛福部今（15）日就此召開檢討會議。衛福部社家署副署長張美美於會後接受媒體聯訪指出，會在4月底前完成「被安置兒少」及「提供全日托保母」的訪視指引，並針對不同樣態訂立訪視頻率規範。

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北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母入監服刑、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，雖後來10、11月社工都有當面訪視，但12月時，劉姓保母藉故延後訪視，不久後就傳出男嬰受虐致死的消息。

依據《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，地方主管機關應對輔導對在宅托育人員進行訪視，若該托育人員是初次收托該位兒童，一年內需至少訪視4次，且第一次須在收托後30天內進行，往後每年則需至少訪視2次，惟提供全日、夜間托育服務及指定托育服務者，每年訪視4次。

對於這次各界認為，社工未能及時訪視、以至於措施救回孩童時機，張美美表示，行政院已要求衛福部在1個月內對於「被安置兒少」及「提供全日托保母」、邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引，專家於這次兒虐事件的檢討會中也提到，希望細緻討論頻率規範。

張美美說，指引中會訂立原則性內容、並儘速完成，以現行情況來說，有些縣市會自行加強訪視次數規範，但亦有少數地方單位僅依照法律規範的最低限度執行，希望未來各縣市不要差距太大，也將在指引中針對不同類別樣態，訂立不同的方式與頻率，且預計在4月底前完成。

不過，張美美也強調，有時不是訪視頻率可以解決問題，還是要仰賴訪視人員的敏感度與對環境的觀察，甚至有時候需要連續性的訪視才能確認情況，並釐清有異樣的地方、適時提供個案協助，因此除指引規範頻率外，也需要加強人員訓練。

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