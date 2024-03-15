金管會下通牒！新光金擬辦125億現增 吳東進喊根本不夠
新光金控大股東對新光人壽增資喬不定，新光金董事長陳淮舟與新壽董事長魏寶生日前赴金管會拜會黃天牧，擬出售新光銀及元富證2家子公司來解套，卻被打回票，並限3月20日前回函陳述意見。新光金今（15）日召開臨時董事會討論，最後通過將辦理現金增資125億元，只是還要報金管會同意，因此，並未發布重訊公告。不過，大股東吳東進幕僚轉達，吳東進認為125億元根本不夠，應該一次增足270億元至280億元，若其他大股東不增，他來增。
記者顏真真／台北報導
新光金董事長陳淮舟與新壽董事長魏寶生是在周三13日赴金管會拜見黃天牧，據傳提出擬出售新光銀、與元富證券兩家子公司來「救」新壽，卻遭黃天牧打回票，甚至還告訴兩人沒有大股東現金增資，監理寬容免談，更別說售子公司，即金管會的要求就是新光金要兌現之前承諾「大股東要掏錢現增」，而且新壽6月底RBC一定要達到200%法定標準，不然一切免談。
面對新壽財務改善計畫被金管會打回票，新光金今日召開臨時董事會，討論因應措施，最後也通過將辦理現金增資125億，不過，新光金今日並未有重訊發布，因為此增資案還要提報金管會，仍要金管會點頭才行。
只是，這125億增資通過，能否打破新光金大股東吳家兄弟僵持不下的局面，恐怕還有變數。大股東吳東進幕僚今日透露，吳東進認為現增125億元根本不夠，起碼要增到這家公司可現增的上限， 270億至280億元，希望能增都增，如果大股東不增，他願意增。