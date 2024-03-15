波音787「空中俯衝急墜」！機上50人拋飛濺血 疑空服員送餐釀禍
航太巨頭波音公司（The Boeing Company）近年來不時傳出飛安事件，智利航空公司南美航空（LATAM Airlines）11日一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭的波音787客機，就因在途中發生「技術問題」 （technical problem）急墜，劇烈顛簸導致約50人受傷。有外媒披露意外是因為駕駛座的開關被送餐的空服員誤觸，不過南美航空並未證實這說法，僅說調查仍在進行中。
記者倪浩軒/綜合報導
回顧這起意外，南美航空航班編號LA800一架有「夢幻客機」之稱的波音787客機，於11日早上從雪梨飛往紐西蘭的途中，飛機突然快速下墜，導致不少機上乘客從位子被拋飛，共有約50人受傷，其中1人傷勢嚴重，有7名乘客、3名機組人員被送往醫院。
第一時間南美航空僅稱是「技術問題」，不過《華爾街日報》、《彭博社》、《Air Current》等外媒引述知情人士披露，意外發生是因為有空服員送餐到駕駛艙時，誤觸機師駕駛座上的開關，導致駕駛座往前移動，飛機也因而瞬間俯衝。該開關裝有保護蓋，機師坐在座椅時不應被使用。
不過對於外媒說法，波音與南美航空都不願證實，僅強調事故調查仍在進行中，南美航空表示目前不宜對流傳的猜測發表評論。