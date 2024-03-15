福原愛對戰江宏傑輸了！發聲曝心情　揭下一步動向

福原愛、江宏傑的世紀對決已經於今（15）日下午結束，福原愛一改強硬態度，宣布與江宏傑達成和解，冷臉現身東京的記者會2分鐘，接著三度鞠躬離開現場。而時隔數小時，福原愛則是在微博貼出聲明，提到從今天起是新的開始，謝謝外界一如既往的支持。
記者吳雨婕／綜合報導
福原愛、江宏傑於2017年離婚，之後因為家務事的關係打起跨國官司，官司纏鬥多時，終於在今天迎來終極對決，福原愛與江宏傑達成和解，而會讓福原愛態度放軟的關鍵，是江宏傑方面向日本法院提出強制執行，福原愛不服命令，前往大陸，讓江宏傑方面只能提出刑事告訴，刑事告訴只要成立，福原愛很有可能得面對最高20年的牢獄之災，因此福原愛選擇和解，在和解過程中，也承認前往大陸這件事是真的錯了。
在記者會結束，江宏傑透過經紀公司表示：「如同今日在日本記者會上的說明，與福原愛在這段時間所發生的紛爭都已經落幕，謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」而在稍早，福原愛在微博發表中文聲明，提到：「感謝大家，我們已經達成共識，從今天起也是新的開始，謝謝大家一如既往的支持我、關心我。」
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