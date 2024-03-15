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戴資穎全英賽8強2:1大逆轉何冰嬌！決勝局「0:8」落後翻盤晉級4強

▲戴資穎在超級1000系列全英羽球公開賽女單8強戰，克服決勝局開局0:8的落後，在對手因傷身體狀態下滑的情況下，最終以16:21、21:16、22:20完成大逆轉，驚險晉級到4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在超級1000系列全英羽球公開賽女單8強戰，克服決勝局開局0:8的落後，在對手因傷身體狀態下滑的情況下，最終以16:21、21:16、22:20完成大逆轉，驚險晉級到4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

超級1000系列全英羽球公開賽女單8強戰，台灣名將戴資穎對決中國大陸好手何冰嬌，兩人激戰到決勝局，戴資穎克服開局0:8的落後，在對手因傷狀態下滑的情況下，最終以16:21、21:16、22:20完成大逆轉，驚險晉級到4強。戴資穎在4強戰的對手，將從西班牙馬琳和中國陳雨菲之間產生。

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戴資穎和何冰嬌過去交手過20次，戴資穎取得14勝的絕對優勢，近期則處於對戰6連勝當中，但何冰嬌畢竟是世界排名第6的好手、又是左手持拍，狀態起來後也相當難纏，實力不可小覷。

此役首局開賽後，戰局對戴資穎很不利，局中暫停時她就處於落後，之後更是被對手拉開到6分差，以16:21先丟一局；次局小戴展開反擊，連拿3分取得領先優勢，局中又打出5:0小高潮拉開差距，以21:16扳回一城。

決勝局戴資穎一開始就被何冰嬌打了一波8:0的攻勢，所幸她並未因此而亂掉節奏，還展現韌性回敬一波6:0的反擊，很快將比分扳成了12:12平手，雙方也回到同個起跑點上競爭。兩人接著展開拉鋸，在19:19膠著時，小戴先拿下賽點，但被化解，所幸第2個賽點她把握住，以22:20驚險取勝。

戴資穎過去在全英賽拿下過3座冠軍，為女單史上最多，本屆賽事是她最後一次在此出戰。戴資穎生涯曾在2017、2018和2020年於全英賽奪冠，與中國大陸傳奇球星謝杏芳並列21世紀女單球員最多。

今天前面的全英賽女單8強戰，日本2屆世界冠軍山口茜2:1驚險擊敗東宗（Gregoria Mariska Tunjung）；還有一場韓國世界球后安洗瑩以2:0擊敗中國韓悅，兩人雙雙晉級，之後將在四強戰進行交手。而另外一場16強戰，前奧運冠軍馬琳（Carolina Marin）以2:0擊敗中國王祉怡，其中第2局沒有讓對手得分上雙，她之後將和陳雨菲在8強戰對決。

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