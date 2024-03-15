戴資穎全英賽8強2:1大逆轉何冰嬌！決勝局「0:8」落後翻盤晉級4強

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役首局開賽後，戰局對戴資穎很不利，局中暫停時她就處於落後，之後更是被對手拉開到6分差，以16:21先丟一局；次局小戴展開反擊，連拿3分取得領先優勢，局中又打出5:0小高潮拉開差距，以21:16扳回一城。
決勝局戴資穎一開始就被何冰嬌打了一波8:0的攻勢，所幸她並未因此而亂掉節奏，還展現韌性回敬一波6:0的反擊，很快將比分扳成了12:12平手，雙方也回到同個起跑點上競爭。兩人接著展開拉鋸，在19:19膠著時，小戴先拿下賽點，但被化解，所幸第2個賽點她把握住，以22:20驚險取勝。
戴資穎過去在全英賽拿下過3座冠軍，為女單史上最多，本屆賽事是她最後一次在此出戰。戴資穎生涯曾在2017、2018和2020年於全英賽奪冠，與中國大陸傳奇球星謝杏芳並列21世紀女單球員最多。
今天前面的全英賽女單8強戰，日本2屆世界冠軍山口茜2:1驚險擊敗東宗（Gregoria Mariska Tunjung）；還有一場韓國世界球后安洗瑩以2:0擊敗中國韓悅，兩人雙雙晉級，之後將在四強戰進行交手。而另外一場16強戰，前奧運冠軍馬琳（Carolina Marin）以2:0擊敗中國王祉怡，其中第2局沒有讓對手得分上雙，她之後將和陳雨菲在8強戰對決。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁