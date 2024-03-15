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愛莉莎莎泰國看房全公開！9坪屋附傢俱「總價300萬」：連窗簾都送

▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者賴禹妡／綜合報導

百萬網紅愛莉莎莎日前宣布在泰國曼谷買房，引起大批網友反彈。而她今（15）日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件，讓不少人留言驚呼「泰國房子真的好美！」 

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曼谷建商超大方！連窗簾都送
愛莉莎莎今（15）日上傳最新影片，她以「我買了一間曼谷的房子，泰國房地產到底如何呢？」為題，紀錄了她在曼谷看房的過程。愛莉莎莎首先來到位在BTS捷運「On Nut」站的建案，房仲透露泰國的建案都不用另外買停車位，業主及租客都可以免費使用。 

而這個建案約9坪，雖然室內空間不大，但坪效使用得非常好，無論是臥室、客廳、廚房及浴室都有效利用任何空間，且這個建案還附送所有軟裝，包含茶几、床架、冷氣等傢俱，就連沙發、窗簾都是特別訂製，這間總價約為300多萬泰銖（將近新台幣300萬）。

▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎第ㄧ個看的建案附送所有軟裝，包含茶几、床架、冷氣等傢俱，就連沙發、窗簾都是特別訂製。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） 
面河景建案只要176萬台幣
愛莉莎莎接著去看第二個建案，可以看出公設及大廳非常豪華，室內坪數約為11坪，同樣是客廳加臥室的1+1房型，但這間房因地理位置較佳及公設十分豪華，總價為7、800萬泰銖（約新台幣700萬），比上一間貴了2倍左右。 

▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎看的第二個建案因地理位置較佳及公設十分豪華，總價為7、800萬泰銖。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎看的第三個建案為預售屋，具有面河景的美景，室內坪數約9坪，總價只要1、200萬泰銖（約新台幣176萬），至於為何這麼便宜？原因是這個建案座落在新蓋的捷運站旁，四周還未完全發展，但該捷運線總共會和7個地鐵交會，且與中泰高鐵、機場快線距離也非常近。 

▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎看的前3個建案房型。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎砸近800萬台幣！買在ICONSIAM對面
愛莉莎莎看的最後一個建案，位於曼谷知名百貨公司ICONSIAM的正對面，且還位在BTS黃金線上，每年跨年都能近距離看泰國觀光局施放的煙火，地理位置極佳。這個建案總價為760萬泰銖（依照樓層與面向不同仍有差異），由於這個建案到2026年才會蓋好，頭期款僅需12％（約新台幣91.2萬），最終她也決定購入這個建案的房子。 

▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎最後選擇購入第四個建案的房子，地理位置極佳。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎今日釋出在曼谷看房的過程，不但邀請房產專家解釋外地人在泰國買房的風險與政策，更紀錄了曼谷超高CP值的物件。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
值得一提的是，在泰國集合型住宅的公設幾乎都設有泳池以及健身房，而這些都沒有算在購買坪數內。不過房仲也提到，外國人在泰國買房不能貸款，前提是在泰國擁有工作，且若是要買現成屋，就必須繳全額，除非是預售屋才能先繳頭期款。而愛莉莎莎還透露，在泰國裝潢房子非常便宜，像1+1房型僅需4、50萬泰銖（約新台幣40萬）就能解決。 

泰國買房的風險與政策
愛莉莎莎回台灣後，也邀請房產達人Ted前來解答，他今年恰好在泰國做了一系列房產節目。他指出，泰國有一個皇家區域大部分都只有地上權，但位在非皇家區域的絕大多數集合式住宅大樓，屋主是有獨立產權的，「你一樣會有土地的持分及建屋所有權」。雖然確實有分土地及別墅不給外國人買，但一般買集合式住宅大樓是有永久獨立產權，「基本上你只要不是買表明地上權的房子的話，你就是跟在台灣買房是一模一樣的」。 

至於是否會影響到泰國當地人的居住權益？Ted表示，泰國法律規定每個建案外國人能買的最高比例不可以超過49％，也就是泰國人至少都有51％可以購買，但當地人沒有購買比例上限，因此也可能是泰國人持有比例為99％。 

而泰國是需要發展經濟的，曼谷需要讓城市非常國際化，因此很願意接受外來的人，當地就有許多歐美人士。且泰國有專屬政策是拿來保護本國人，外國人房價跟本地人也可能有差異。另外，在泰國買房確實有可能被套牢，但取決於買房的人要挑對稀缺性夠的房子；在曼谷買房也並非是為了炒短線，而是租金的報酬率，約落在4％到5％不等。 


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