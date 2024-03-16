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「松山少林寺」訓練真的硬！颱風天照練球　陳信安稱黃萬隆很調皮

▲松山教練黃萬隆對練球這件事十分要求，過去的學生爆料，就算是在颱風天也照練。（圖／資料照）
▲松山教練黃萬隆對練球這件事十分要求，過去的學生爆料，就算是在颱風天也照練。（圖／資料照）

記者黃建霖/綜合報導

「松山教父」黃萬隆宣布在今年HBL後引退，引起外界對他過往事跡的興趣，曾經被他帶過的學生，近期在受訪時也透露了一些趣事，「台灣飛人」陳信安是黃萬隆執教後帶的第一批學生，他直言當時自己覺得後者「很調皮」；而林勵和丁聖儒則是透露黃萬隆充滿威嚴的一面，稱對方即使在颱風天也要求練球，有時候還要大家穿雨衣去跑操場。

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陳信安也被黃萬隆帶過　稱對方「很調皮」

陳信安是黃萬隆開始正式執教後，帶過的第一屆學生，當時球隊的一切都還有待建立，黃萬隆年紀也還很輕，因此和學生之間比較沒有距離。陳信安說：「我覺得他是一個算調皮的——因為我跟他年紀沒有差很多，就差7歲，所以他對我來說算是一個哥哥。他有時候也有調皮的一面，再加上他生硬的動作，我就會覺得很有趣。」

陳信安笑說，其實自己的高中教練應該算是松山前教練孫立忠，黃萬隆那時候剛當完兵，大概是在自己高二時才開始執掌兵符。那時候黃萬隆還沒有完全脫離球員身份，也常常帶他去台銀練球，師徒兩人一起在職業隊訓練，那段時光很讓他懷念。

▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿vs.新竹攻城獅。桃園領航猿總經理陳信安。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
▲陳信安笑說，其實自己的高中教練應該算是松山前教練孫立忠，黃萬隆那時候剛當完兵，大概是在自己高二時才開始執掌兵符。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
颱風天堅持練球　玻璃碎掉穿雨衣跑操場

黃萬隆教練對於日常練球菜單完成有多堅持？從不少球員的採訪都能窺見端倪，邱柏璋就曾透露即使在球隊颱風天也還需要練球，除非情況嚴重到不太能走，不然都是「風雨無阻」。這一點前松山後衛、如今在臺北台新戰神打球的林勵，也證實確是如此。

林勵受訪時莞爾地表示，「有一次颱風天，我們覺得搞不好可以不用練球，但之後教練就和我們說：『要練球才安全，不能待在宿舍不安全』。」

「而當我們練球練到一半時，松山5樓的一面玻璃就突然破掉，然後我們大家就『哇！』，想說應該可以結束了吧。」林勵接著說，「然後結果黃教練跟我們說：『把那個玻璃掃一掃，然後穿雨衣去跑操場』。」

▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲前松山高中後衛林勵透露黃萬隆教練即使在颱風天還是要求練球。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
孫思堯被趕出去　全隊出去找他

而目前同樣為台新戰神效勵的丁聖儒，也分享了另一則趣事，有一次松山高中訓練時，中鋒孫思堯被黃萬隆教練趕出去，接著不知所蹤。之後黃萬隆出動全隊找人，丁聖儒描述說：「我們不知道去哪裡可以找到孫思堯，找一找很累，我們就把學弟藏起來的運動飲料，在樓梯間偷偷把它喝完，然後在下面坐了一下，坐了大概半小時、還一小時，才去找孫思堯。」

「然後我們也不知道去哪裡找，我們就在旁邊坐一坐然後就看，怎麼有個高高的人坐在司令台那邊，然後我們想說：『欸！那不是孫思堯嗎？』因此意外找到他，但後面回去，教練覺得我們找太久，就把我們東西丟到垃圾桶去了。」

▲T1臺中葳格太陽丁聖儒。（圖／T1提供）
▲丁聖儒透露有一次全隊出去找孫思堯找太久，還讓黃萬隆教練很不高興。（圖／T1提供）
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