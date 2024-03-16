HBL／黃萬隆引退為「傳承」！最驕傲2事：松山首冠、U19為國爭光

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改變是為了傳承 肯定愛徒葉韋喬的努力
黃萬隆透露自己選擇在2024年退下松山高中教練職務，主要是因為想要傳承，「什麼事情都不是永遠的，（葉）韋喬今年做了很多努力和磨合，今年他考上了專任教練，我也進來了台新，迎接新的挑戰，我喜歡用不同的角色幫助台灣籃球，怎麼去用我30年來的經驗和專業，去影響更多球員。」
至於未來規劃，黃萬隆坦言自己將退居幕後，在T1職籃的臺北台新戰神繼續用另一種方式服務，不再是在長方形球場旁執教，但是依然有熱情，希望能貫徹過往認真的態度，繼續參與台灣籃球。
「我的精神、原則、態度都是一致的，要把所有能量投注在球場上，不再執教了，但這些熱忱依然存在。」黃萬隆說他未來不會再將全部精力放在基本的技巧訓練上，而是學習如何把自己對於球隊的願景、規劃和想法傳達給教練團和球員，幫助他們執行好這些事。
隨著年紀改變執教方式 黃萬隆與學生一起進步
過去很長一段時間裡，黃萬隆就是台灣籃球界一絲不苟和鐵血嚴厲的代表，因為他希望在球場上球員能用最高標準要求自己，但他表示近年隨著自己年紀增長以及時代改變，他也開始嘗試慢慢修正和改變自己自己的風格，「怎麼樣去年輕球員溝通，去了解他們在想什麼，這是我一直在學習的。這幾年開用做瑜珈來改變自己的性，有時候也會放透過放一些年輕人的歌，或是幫他們做早餐，來緩和學生們的相處方式，不再是過去那種『你一定要聽我的』的那種高壓逼迫，我也必須要去修正和調整自己的執教風格，試著讓他們來接受我。」
黃萬隆認為，像是孫思堯和高國豪這些有天賦的球員，用太過嚴苛死板的方式去訓練他們，就是在壓榨他們的天賦，這一點也是他不斷學習才體會到的。「我和球員一起成長，這30年的過程當中，我有改變是因為球員，我也感謝他們接受我的早餐！我覺得這也是一種相處方式。」
第一座冠軍印象最深刻 希望在國際賽證明寶島籃球
黃萬隆回首自己高中教練生涯，他最具記憶的一刻仍是拿下第一座HBL冠軍之時，「我們那時候是全勝冠軍，攻守都非常好，這個過程花了10年，不斷學習和調整，怎麼做到攻守平衡、連贏28場。我以那一屆球隊的故事感到驕傲，也讓大家記住松山不是只會防守。」
「第二件印象深刻的事情是在2011年U19，當年我帶領中華U18代表隊拿到亞青第3名，並取得U19世青門票，代表亞洲去打世界盃，差點擊敗阿根廷，那一屆阿根廷是世界盃第4名；有一場對地主拉脫維亞，對方陣中有NBA球員，與他們打得非常接近，他們問我們來自哪裡？我們說：『Formosa！』，這真的很深刻，我們不只要拿HBL冠軍，以希望從這培育球員去參加國際比賽，證明台灣籃球是可以的。」黃萬隆如此說道。
明後兩天，將是黃萬隆HBL生涯的最後2場比賽，他也感性地致謝支持松山的球迷，並強調自己不會離開最愛的籃球，只是改變身份，「HBL一生只有一次，這30年來，我特別感謝我們松山的校友，不管結果怎麼樣，這是屬於我們的回憶。雖然我離開松山，但不會離開籃球，希望大家未來可以支持臺北台新戰神，來到和平館看比賽。」
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