先不管李多慧！啦啦隊「6寶藏女孩」默默爆紅　組團絕對不輸AKB48

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說到寶藏女孩，樂天女孩嘎琳（胡佳琳）可是第一位獲得此殊榮的啦啦隊女孩。不僅是一位模特兒，還是一位戰績輝煌的選美小姐，曾拿下2018年世界華裔小姐亞軍、2020亞洲小姐台灣區亞軍，清新又高䠷的外型，把美的最高境界帶到啦啦隊，還成功在人才濟濟的樂天女孩裡面脫穎而出，天生散發的仙氣，與一張奇蹟美照成功爆紅，從此被網友封為最值得挖掘的「寶藏女孩」。
中信兄弟啦啦隊Passion Sister今年終於宣布「籃球人氣女孩」少鹽正式加入，讓球迷們欣喜若狂，藝術科系畢業的她，可甜可鹽的個性，兼具滿滿的氣質，才跳不到1年就在籃球場上走紅成名，再搭配160公分、45公斤的好身材比例，更讓她獲得中信兄弟邀約，成為黃衫軍的一份子。少鹽也曾害羞地向《NOWnews今日新聞》透露，她喜歡像韋禮安那樣又帥又會唱歌的男生，而且一定要有幽默感。
隸屬統一獅Uni Girls啦啦隊的女孩Joy，雖然打破外界對於啦啦隊傻甜白的既定印象，但憑藉著活潑親民性格，與健康黝黑的樣貌，讓球迷們注意到她的與眾不同。去年，Joy就好幾次在球場上被電視鏡頭意外捕捉，美感度大幅提升，也讓她成為統一獅不可忽視的女孩擔當。有趣的是，前陣子Joy因為節目《11點熱吵店》意外與男星小鐘配對成功，一度引發話題。
去年才從練習生熬成正式成員的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels女孩卡洛琳，一登場就迅速吸引大家目光。深邃的五官與嬌小的臉蛋，還有一雙會電人的勾魂朦朧大眼睛，好身材更是深藏不露，還一度登上表特版，紛紛直呼「少女漫畫的眼睛」、「大眼睛，顏值先加10分」、「年輕版陳子玄」、「真的好漂亮，有空一定要去新莊球場支持。」
最後一位則是台鋼雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars成員一粒，近期靠著一首葉保弟應援曲成功爆紅，充滿仙氣的外型與顏值，還被球迷們譽為「中職黑嘉嘉」，IG也從原本不到1千的追蹤數漲到6.5萬，整整暴增60倍，相當驚人，成為除了南韓女神安芝儇以外，新生代台鋼女神的第一人選，未來發展備受矚目。
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