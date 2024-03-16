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先不管李多慧！啦啦隊「6寶藏女孩」默默爆紅　組團絕對不輸AKB48

▲除了李多慧，其實台灣還有許多啦啦隊女孩默默爆紅，剛好中職6大球隊的啦啦隊裡面都有類似這樣的「寶藏女孩」等待被挖掘，如果組團的話可能不輸偶像女團AKB48。（圖／翻攝IG）
▲除了李多慧，其實台灣還有許多啦啦隊女孩默默爆紅，剛好中職6大球隊的啦啦隊裡面都有類似這樣的「寶藏女孩」等待被挖掘，如果組團的話可能不輸偶像女團AKB48。（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

CPBL中華職棒今年即將開戰，味全龍、樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、富邦悍將、台鋼雄鷹6支隊伍啦啦隊陣容都已陸續補強完成，除了李多慧、安芝儇、邊荷律等韓國大物以外，其實台灣還有不少潛力無窮的啦啦隊女孩，被稱為「寶藏女孩」等待被挖掘，如果齊聚一堂組團，顏值、實力可能不輸偶像AKB48。對此，《NOWnews今日新聞》特別整理每支隊伍裡面最有潛力、默默爆紅的成員，供讀者們參考。

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▲啦啦隊寶藏女孩。（圖／翻攝IG）
▲啦啦隊小龍女成員璦昀給人一種學生時期初戀的感覺。（圖／翻攝IG）
首先來談談去年拿下總冠軍的味全龍，啦啦隊小龍女Dragon Beauties在2023年季中補強，迎來詩雅、沛沛以及璦昀，其中外型可愛清純的璦昀，就給人一種學生初戀女友的戀愛氛圍，迅速引發球迷討論。事實上，璦昀是知名地下偶像女團KIRABASE的練習生成員，過去也曾參加樂天女孩徵選，可惜未能如願，所幸轉戰小龍女後，不僅順利成為正式成員，還意外增添許多人氣。

▲「嘎琳」日前被粉絲挖出認為她是潛力無限的「寶藏女孩」，顏值是全隊最頂，未來人氣看漲。嘎琳日前接受專訪，坦白入隊的真正原因。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲嘎琳成為首名被粉絲賦予「寶藏女孩」的啦啦隊成員，未來發展值得期待。（圖／翻攝嘎琳臉書）
說到寶藏女孩，樂天女孩嘎琳（胡佳琳）可是第一位獲得此殊榮的啦啦隊女孩。不僅是一位模特兒，還是一位戰績輝煌的選美小姐，曾拿下2018年世界華裔小姐亞軍、2020亞洲小姐台灣區亞軍，清新又高䠷的外型，把美的最高境界帶到啦啦隊，還成功在人才濟濟的樂天女孩裡面脫穎而出，天生散發的仙氣，與一張奇蹟美照成功爆紅，從此被網友封為最值得挖掘的「寶藏女孩」。

▲前職籃啦啦隊少鹽，是一位非常愛畫畫的女孩，經常在街上被認出，她也大方曝光理想型，要像韋禮安一樣帥氣又幽默，「年齡不是問題！」（圖／記者葉政勳攝影）
▲充滿藝術氣息的少鹽，潛力無窮，被球迷形容是Passion Sister未來的救世主。（圖／記者葉政勳攝影）
中信兄弟啦啦隊Passion Sister今年終於宣布「籃球人氣女孩」少鹽正式加入，讓球迷們欣喜若狂，藝術科系畢業的她，可甜可鹽的個性，兼具滿滿的氣質，才跳不到1年就在籃球場上走紅成名，再搭配160公分、45公斤的好身材比例，更讓她獲得中信兄弟邀約，成為黃衫軍的一份子。少鹽也曾害羞地向《NOWnews今日新聞》透露，她喜歡像韋禮安那樣又帥又會唱歌的男生，而且一定要有幽默感。

▲啦啦隊寶藏女孩。（圖／翻攝IG）
▲皮膚黝黑的Joy，外型清新又健康，人氣默默名列前茅。（圖／翻攝IG）
隸屬統一獅Uni Girls啦啦隊的女孩Joy，雖然打破外界對於啦啦隊傻甜白的既定印象，但憑藉著活潑親民性格，與健康黝黑的樣貌，讓球迷們注意到她的與眾不同。去年，Joy就好幾次在球場上被電視鏡頭意外捕捉，美感度大幅提升，也讓她成為統一獅不可忽視的女孩擔當。有趣的是，前陣子Joy因為節目《11點熱吵店》意外與男星小鐘配對成功，一度引發話題。

▲啦啦隊寶藏女孩。（圖／翻攝IG）
▲卡洛琳靠著一雙勾人電眼，成為富邦新生代的寶藏女神。（圖／翻攝IG）
去年才從練習生熬成正式成員的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels女孩卡洛琳，一登場就迅速吸引大家目光。深邃的五官與嬌小的臉蛋，還有一雙會電人的勾魂朦朧大眼睛，好身材更是深藏不露，還一度登上表特版，紛紛直呼「少女漫畫的眼睛」、「大眼睛，顏值先加10分」、「年輕版陳子玄」、「真的好漂亮，有空一定要去新莊球場支持。」

▲啦啦隊寶藏女孩。（圖／翻攝IG）
▲啦啦隊女孩一粒，被形容是「中職黑嘉嘉」，靠一首應援曲成功爆紅。（圖／翻攝IG）
最後一位則是台鋼雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars成員一粒，近期靠著一首葉保弟應援曲成功爆紅，充滿仙氣的外型與顏值，還被球迷們譽為「中職黑嘉嘉」，IG也從原本不到1千的追蹤數漲到6.5萬，整整暴增60倍，相當驚人，成為除了南韓女神安芝儇以外，新生代台鋼女神的第一人選，未來發展備受矚目。

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