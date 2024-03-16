戴資穎超有風度！贏球後還幫何冰嬌「撿球拍」 暖舉感動中國球迷
台灣羽球名將戴資穎昨日超級1000系列全英羽球公開賽女單8強戰，以2:1逆轉擊敗中國大陸好手何冰嬌，賽後戴資穎主動走向球場的另一邊，幫助倒地不起的何冰嬌起身、撿起球拍，讓不少對岸的中國球迷看了相當感動，直言這就是體育競技的魅力，也祝福戴資穎在之後的比賽繼續加油。
NOWnews/綜合報導
目前距離巴黎奧運已經非常接近了，除了「女單F4」拉開和其他球員之間的差距之外，剩下的選手都必須努力爭取每一站的成績。何冰嬌雖然現在以74474的積分排名世界第6，但是她和世界第8以及世界第9的韓悅以及王祉怡的差距只有3000分左右，中國內部競爭激烈，她的奧運名額還不算是非常穩，全英賽是積分大站，何冰嬌自然必須為此多加努力。
這場比賽何冰嬌其實打到局中時，腳似乎就出現了一些問題，影響到了她的發揮，不過她仍然在場上拚命奮戰，決勝局一度打出8:0的高潮，看起來十分有機會拿下比賽。
不過何冰嬌在後續的比賽中，身體情況沒有好轉，反而還有些惡化，2次醫療暫停說明了她的傷情恢復不樂觀，但為了成績她還是持續打下去，並且化解了戴資穎一個賽點，最終才以20:22敗下陣來。
此役的最後一回合相當精采，戴資穎耐心調動，而何兵嬌則是滿場飛奔救球，最終小戴以一個漂亮的調後場，讓何冰嬌勉強將球打回去、但人也已經飛撲倒地，前者趁機補上致勝殺球，結束這一場較量。
比賽結束的那一刻，戴資穎用球拍撐著身體，顯然十分疲勞，而何冰嬌則是躺在地上，久久未起身。小戴隨後走到對面場地，幫何冰嬌撿起球拍，並且幫助她重新站起來，讓人相當感動。
賽後，一些中國球迷紛紛在網路上寫道：「兩個運動員惺惺相惜的樣子快看哭了」、「恭喜小戴和嬌貢獻了一場偉大的比賽，兩人一起體現了競技精神的魅力和偉大！」「競技運動不是只有輸贏」、「 致敬！」
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