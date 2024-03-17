黃萬隆執教高光時刻！完美16連勝奪首冠　大戰「三民五虎」最經典

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黃萬隆於2009年（97學年度）帶領松山高中籃球隊以16連勝之姿，並在總冠軍戰擊敗能仁家商，勇奪隊史第一座HBL男子組冠軍獎盃，開啟了松山籃球隊的黃金時代，這是黃萬隆執教生涯至今最難忘的事情。
隔年松山再次殺進總冠軍戰，連續兩年對決能仁家商，但卻在第三節落後多達15分，但這並未阻擋松山衛冕的決心，191公分前鋒洪康喬挺身而出，以破紀錄單場48分表現，率領松山完成衛冕，也達成之後的三連霸。
不僅隊史首冠特別難忘，二連霸同樣刻骨銘心，黃萬隆表示：「那一場真的非常神奇，松山整場一路落後，而且是首次有連霸壓力，但球員都挺過來了，才有最後的逆轉奪冠。」此後，松山在黃萬隆的領軍下，連續三年稱霸HBL，成為HBL史上首支完成三連霸的隊伍，同時松山也保有賽史跨季最長29場連勝紀錄。
HBL經典戰役－松山高中大戰「三民五虎」
松山高中在88學年度HBL賽事首次晉級冠軍賽，面對由田壘、周士淵、李奇勳、莊曉文、吳永仁組成的「三民五虎」，兩隊展開了一場精彩絕倫的大戰。儘管三民從預賽開始就一路高歌猛進，但在遇到松山時，他們首次嘗到了敗績；自從三民五虎成軍後，松山總是勝多輸少。
由黃萬隆教練領軍的松山高中，當時陣中擁有許皓程、許澤鑫雙衛，加上何守正坐鎮禁區，整體戰力堅強。在當時HBL的兩賽制，松山與三民一度殺進冠軍戰，這場比賽不僅是兩所學校的較量，更是北高兩座直轄市的面子之爭。
在兩賽制的第一戰，松山幾乎是壓著三民打，但三民的周士淵在終場前砍進價值連城的追平三分球，第一戰雙方以平手收場，也成為這場總冠軍戰的轉捩點，甚至可說是雙方士氣消長的分水嶺。
隔日兩軍再戰，儘管三民家商面臨諸多不利因素，包括周士淵腳抽筋退場，以及吳永仁、李奇勳、莊曉文五犯畢業，但松山卻在下半場找不到罰球準心，一度連8次罰球落空，葬送扳平比數的機會，最終松山高中以79：84不敵三民無緣冠軍，只能看著對手三民喜迎隊史首冠。
突破公立學校限制 黃萬隆率松山高中創輝煌成績
由於無法像私立學校那樣通過學費減免或提供營養補助來吸引人才，松山高中籃球隊必須在更為有限的條件下尋找和培育球員。儘管面臨這些挑戰，松山高中籃球隊仍堅持其宗旨，為球員提供實現籃球夢想的舞台，雖然每年新招生的球員並非一時之選，但團隊精神和共同的目標激發球員超越極限。
黃萬隆坦言：「公立學校拿冠軍真的不容易，甚至是完成三連霸。」這位松山籃球隊「教父」即使在資源受限的情況下，也能夠帶隊創造輝煌成就。
自1996年起，黃萬隆教練特別強調防守訓練的重要性，更是松山高中籃球隊文化的核心，場上的拼勁和態度，是黃萬隆在過去近30年裡不斷灌輸給每一位球員的觀念心法。他堅信，堅不可摧的防守是球隊取得勝利的關鍵，成為HBL以防守聞名的頂尖隊伍之一，黃萬隆不僅贏得了尊敬和讚賞，更是台灣基層教練中的指標性人物。
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