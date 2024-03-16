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昔日真心換絕情　彭斯公開表態：不會支持川普

▲美國前副總統彭斯表示，他不會在今年的大選支持前總統川普。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前副總統彭斯表示，他不會在今年的大選支持前總統川普。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

美國前副總統彭斯(Mike Pence)15日表示，他不會支持美國前總統川普(Donald Trump)。他這位前老闆正在競選要重返白宮。

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彭斯在接受福斯新聞(Fox News)訪問時說，「我今年不會支持川普，這應該不足為奇」。

美國媒體稱這項聲明是「爆炸性新聞」和「令人震驚」，儘管事實上自從卸任以來，他們之間的深刻分歧已兩人分道揚鑣，如果川普獲得彭斯支持才是意外。

自從川普試圖施壓彭斯來協助他扭轉2020年大選敗給美國總統拜登(Joe Biden)之後，兩人就變得疏遠，川普並在彭斯不贊同這項計畫後，多次在社群媒體抨擊他。

在川普和他的盟友多次企圖顛覆大選結果失敗後，時任總統川普指揮一群支持者前往國會大廈遊行，他們洗劫了國會，有些人高喊「絞死彭斯！」

64歲的彭斯告訴福斯新聞，川普「正在追求和表達一項與我們執政4年來的保守議程不一致的議程」。

在彭斯發表這番言論的前幾天，川普已贏得足夠的黨代表票，確保了他將在11月挑戰拜登的共和黨提名。

在2024年總統大選前的共和黨初選中，彭斯是川普的早期競爭對手之一，但他在去年10月因民調未能達到兩位數而退選。

雖然還有幾位第三政黨的候選人參選，但彭斯並未透過他的支持對象，不過他表示絕對不會投票給本週獲得民主黨提名的拜登。

在國會大廈暴亂之前，彭斯為川普提供了多年堅定不移的忠誠服務。但在2021年1月6日發生這起事件後，彭斯稱川普的行為「魯莽」，表示他們「危及了我和我的家人」。

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