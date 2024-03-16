徐乃麟家族長相太狂了！前空姐老婆汪家璉不像60歲 女兒顏值爆表
64歲綜藝大哥徐乃麟（乃哥）和小4歲老婆汪家璉育廝守35年，膝下有2子1女，老大徐新洋昨（15）日在IG分享家族沙龍照，空姐出身的媽媽汪家璉、從事藝術工作的妹妹徐廷瑀罕見露臉，母女倆顏值破表，網友讚嘆：「乃嫂這張帥過乃哥！都俊男美女，高顏值家族！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，汪家璉穿絨布成套西裝霸氣站C位，一手插腰，另一手摘下墨鏡，瓜子臉、纖細四肢看不出來已經60歲，狀態保養得當，氣質優雅又帥氣，另一個「嬌」點是已經為人妻、人母的二女兒徐廷瑀，一頭俐落短髮搭配印花長洋裝，慧黠且端莊，同樣搶眼，其他家人還有化學博士么兒徐廷墉、徐新洋和俄羅斯太太Soa及徐廷瑀的老公吳柏嘉。
徐新洋寫下：「沒看過這麼帥的60歲媽媽！」許多星友和網友驚嘆不已，紛紛留言：「兒子太帥了！果然遺傳乃哥的帥氣」、「媽媽好帥」、「太扯啦」、「媽媽超美」、「媽媽好帥」、「太誇張了吧！」
去年10月，徐乃麟在臉書分享和汪家璉出國旅遊的合照，年屆花甲的汪家璉駐顏有術，體態維持得宜，略為神似玉女掌門人周慧敏，徐乃麟曾經公開夫妻相處之道，「錢交給老婆準沒錯」，透露婚姻須長久經營，要兩個兒子好好以爸媽為榜樣，他也秀過30年前夫妻的舊照，感性道：「那時我們相互許諾，牽手相伴，我們也從夫妻變成爸媽，再成外公外婆。」鶼鰈情深令人動容。
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