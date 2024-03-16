醫療危機擴大！韓國20所大學醫學院教授 25日起將陸續遞辭呈
韓國醫療罷工危機尚未落幕，儘管政府祭出嚴厲措施，包含不復工者將被吊銷執照，但就此讓步的醫療人員並不多，受這波實習和住院醫師離職潮波及，首爾5家大學醫院虧損嚴重，每日虧損額已達數10億韓元以上，紛紛要求政府想想辦法。雪上加霜的是，韓國有20所大學的醫學院教授決定，將自本月25日起陸續辭職。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，由韓國20所大學組成的「全國醫科大學教授緊急對策委員會」，15日晚間舉行網路會議，與會者包含來自首爾大學、延世大學、蔚山大學、漢陽大學、釜山大學等20所大學的醫學院教授代表，討論後做出上述決定。
緊急對策委員會聲稱，參加會議的醫學院裡，有16間是在政府對離崗醫生採取司法措施前，就已經完成相關問卷調查，贊成遞辭呈的意見佔絕大多數，因此決定將自本月25日起提交；由於各校的行程表不同，提辭呈的行動各自進行，預計22日會再次召開會議，檢視各醫學院的進度及狀況。
儘管教授們表示，即使遞交了辭職書，也還是會全力治療患者，但也重申：「如果政府繼續霸道下去，我們別無選擇...大多數教師都同意這麼做，希望政府積極改變態度。」