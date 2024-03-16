美國辣媽搭機暴斃！離奇死因機率僅「5萬分之1」 咳嗽竟可能致命
美國印第安納州1名41歲的女子史密斯（Stefanie Smith），上個月和朋友到多明尼加共和國旅遊，卻在回程返美的班機上離奇暴斃，讓親友都非常錯愕，要求務必徹查。本週最新調查報告出爐，史密斯的死因是「頸動脈撕裂」，驗屍結果並未顯示此事有涉及謀殺。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，史密斯上個月和男友以及一對夫妻前往多明尼加度假，住的是五星級飯店，享用的是佳餚美酒，在度過愉快的假期後，一行人於上月28日搭機要返回美國，沒想到飛機起飛後沒多久，史密斯卻開始在座位上抽搐，飛機緊急降落在土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos），史密斯被送醫治療後仍宣告不治。
一起度假的朋友雅諾蒂（Maria Yannotti）事後受訪時表示，旅行期間沒有任何不對勁的事發生，飯店是五星級的，食物很棒、設施也都很乾淨、維護的很好，期間團隊中沒有任何人感到不適，史密斯每天早上還會去慢跑，對於悲劇發生感到非常遺憾。
經過數週調查，證實史密斯死於頸動脈撕裂，這是指頸部一側的動脈撕裂並阻止血液到達大腦時發生的損傷，會導致神經元停止工作並死亡。
報導提到，這種情況相當罕見，發生的機率只有5萬分之1，而頸動脈撕裂的原因，可能是用力咳嗽、擤鼻涕、扭傷脖子、不良姿勢或飛機顛簸引起的，但實務上大多數案例都是因為外傷，例如交通或運動事故等等，導致動脈撕裂。
史密斯身後留下18歲的兒子、16歲的女兒，有熱心的親友協助發起募款活動，希望幫助這對兄妹在喪母後度過難關，迄今已籌得約9萬4000元美金。