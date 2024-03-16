上市櫃中大型公司獲利出爐！年減3成　台積電拿第一

上市櫃公司股本超過百億元的中大型公司，去（2023）年獲利出爐，總計為2.05兆元，較2022年的2.98兆元衰退3成。全年稅後純益部分，台積電以8384億元拿下第一、鴻海1420億元排名第二、聯發科則以769億元排第三。但在全年EPS上，聯發科以48.51元暫時居冠，台積電與長榮緊追在後。
記者許家禎／台北報導
依據規定，股本超過100億元或掛牌類別為金融保險的上市櫃公司，需在昨（15）日公布去年度財報，其餘上市櫃公司公布期限在4月1日。總計已公布的130家中大型公司總獲利2.05兆元，較2022年的2.98兆元，年減31%。
而已公布的130家中大型公司中，獲利的有105家，占比80.7%。獲利有年對年成長的則有52家，轉虧為盈的有裕隆、中環、旺旺保、台玻、中鴻等，兩者合計57家，占比43.8%。
全年稅後純益部分，台積電以8384億元拿下第一、鴻海1420億元排名第二、聯發科則以769億元排第三，至於金控類的富邦金、中信金、國泰金及聯電全年稅後純益也超過500元。但在全年EPS上，聯發科以48.51元暫時居冠、台積電32.34元與長榮16.7元排第二與第三，其他還有中租-KY、台達電、廣達、鴻海、統一超也賺10元以上。