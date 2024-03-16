週末限2天！7-11美式買1送1、拿鐵買2送1　全家霜淇淋第二支10元

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📍門市｜3月15日至3月17日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價73元
📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／經典純奶茶任選買4送2
◾中杯精品美式／精品拿鐵任選買4送2
◾燕麥指定系列任選買4送2，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶
◾大杯拿鐵3杯加49元指定三明治系列商品3個
◾大杯美式3杯+49元三明治系列商品3個
指定三明治包含: 鮪魚洋芋溏心蛋三明治、小龍蝦沙拉蛋三明治、紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治
📍門市｜3月20日至4月2日
◾CITY CAFE濃萃系列或厚乳拿鐵享第二杯半價優惠
🟡全家便利商店
📍門市｜3月15日至3月17日
◾特大杯經典美式第二杯10元，5.8折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第二支10元，6.2折（原價49元、特價30元）
📍APP｜3月14日至3月19日
◾大杯特濃美式5杯190元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價48元）
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內APP開啟共享功能，3月27日前可獲得以下優惠。
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元（原價65元、特價38元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月27日
◾黑糖醇奶茶，76折，原價65元、特價49元
🟡星巴克
📍門市｜即起至4月1日
慶祝26周年，推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，提早線上玩小遊戲，就能領取買1送1優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日。
每人每次至多買2送2，優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等部份門市。