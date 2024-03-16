游否希「一番賞」抽iPhone爆詐騙 蹦闆抓包嗆：這白X真的有夠玄
從事精品代購、擁有17.5萬訂閱的YouTuber「蹦闆」，15日踢爆網紅游否希娃娃店裡玩的「一番賞」抽iPhone 15有欺騙粉絲之嫌，粉絲花了8萬元都抽不到iPhone，直接砸錢包牌查看，卻抓包154牌中沒有中獎籤，游否希竟也說：「真的有夠玄！」並在片中否認詐騙，稱是「包裝後的博弈」，讓蹦闆怒嗆「這白X真的有夠玄」。
記者徐銘穗/綜合報導
「蹦闆」15日上傳的影片，截至今（16）上午9時許，16小時點閱已超過67萬人次，留言超過8000則，網友紛紛留言「被抓到又反咬硬凹，一直暗示明示是不是別人要栽贓他們，太過分了」、「以前覺得你只會炫富 現在完全改觀，你屌！敬佩你」。
事件起因是，爆料者向蹦闆投訴，指玩游否希娃娃店的一番賞，花了8萬元都抽不到iPhone，質疑是詐騙。蹦闆接獲爆料，決定包牌查真相，由爆料者先行玩一組全新籤筒，抽了200抽都沒有中獎，蹦闆出面包下剩下的160抽，結果一口氣開完，就是不見代表中籤的92號。
影片中，蹦闆提著柏金包進娃娃店，當面質疑游否希200抽後加價不合理，猶如在博弈。游否希笑著回說：「包裝後的博弈。」直到全部開完發現根本沒有中籤獎後，游否希驚訝地說：「這件事就很玄喔，為什麼前面有，這次沒有喔。」還語帶保留說：「確實是詐賭的感覺，我們也懷疑是不是搞事。」
蹦闆最後也強調，他不會刪文，也不會下架影片「請各位體諒」。同時他也拿游否希不斷跳針的「很玄」開酸，「這白X真的有夠玄」。截稿前未能取得游否希回應，其相關社群也沒有更新相關發文。