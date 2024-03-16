以色列批准拉法軍事行動計畫　擬派人赴卡達談判

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全球盟友和批評人士紛紛敦促尼坦雅胡按兵不動，擔憂造成大規模平民傷亡。但以色列說拉法是哈瑪斯最後據點之一，並表示將讓居民撤離。以色列先前矢言消滅哈瑪斯。
在美國，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美方尚未見到哈法行動計畫，但希望有機會了解內容。他在例行簡報會上說，哈瑪斯提出的人質換停火方案是在可能的範圍內，並表示對此抱持審慎樂觀態度。
哈瑪斯向調停人員和美國提出了加薩停火方案，根據路透社看到的提案，內容包括釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋，其中100名囚犯正在服無期徒刑。
尼坦雅胡辦公室有關哈法行動計畫的聲明說，哈瑪斯對釋放人質所提出的要求仍然不切實際，但一個以色列代表團仍將在安全內閣商議後前往卡達首都杜哈（Doha）。
以方聲明說，以色列國防軍（IDF）已在「準備行動，撤離（拉法）人口」，但未透露時間範圍，也沒有直接證據顯示當地有額外的準備工作。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在奧地利告訴媒體，美方必須看到以色列為拉法制定一個明確且可實施的計畫，包括讓平民免受傷害。
談判人員本週未能及時在穆斯林齋戒月（Ramadan）展開之際達成停火協議。美國和阿拉伯國家調停人員仍決心達成協議以阻止以色列攻打拉法，同時運入糧食以免民眾挨餓。
聯合國說有1/4加薩人瀕臨饑荒，首艘透過海運的援助船隻「張開雙臂號」（Open Arms）今天抵達加薩海岸。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130316
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