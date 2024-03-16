天氣預報／週末好天氣！下週降溫、降雨時程　低溫探10度警戒區曝

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吳聖宇表示，週六（16日）上半天華南雲系仍影響中部以北到東北部地區，雲量多且厚，呈現多雲到陰的天氣，偶有零星降雨的機會，但是降雨的情況會比昨天週五（15日）減少許多。下半天之後隨著華南雲系東移的位置逐漸北抬，中部以北地區的天氣可望好轉，逐漸轉為多雲或有陽光露臉的天氣型態，至於中部以南跟花東地區應該週六一整天大致都是多雲到晴的天氣。
溫度方面，北部、東北部受雲量偏多影響，高溫21-23度，中部以及花東地區高溫有攝氏24-26度，南部高溫可到攝氏27-29度，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有局部攝氏15度以下低溫出現機會，日夜溫差稍大，早出晚歸的朋友仍要留意。
週日白天多雲到晴，晚間鋒面逐漸抵達
明天週日（17日）北邊的鋒面會逐漸來到東海南部、台灣北部海面一帶，不過白天期間對台灣陸地上的天氣還沒有造成影響，各地位於鋒前暖區，大致都是偏南到西南風環境，天氣以多雲到晴為主，越往南陽光越明顯。晚間鋒面將逐漸來到北台灣，北部、東北部、東部一帶降雨的機會提高，不過這波鋒面本身強度有限，因此降雨的情況並不會太明顯，其他地方的天氣不受影響，還是維持多雲到晴的天氣型態。
各地溫度普遍會再升高，北部、東半部白天高溫可以到攝氏24-27度，中南部高溫攝氏27-29度或以上，晚間雖然鋒面逐漸抵達，不過鋒面後方的冷空氣還沒有明顯影響，預估到下週一（18日）清晨在中北部、東北部空曠地區低溫還是維持在攝氏15-16度左右。
下週鋒面掠過，北部、東半部有較高的降雨機會
吳聖宇提醒，下週一、週二（18-19日）鋒面掠過，以及後續華南雲系跟著東移南壓的影響，配合底層東北季風增強，冷空氣南下，北部、東半部有較高的降雨機會，雨勢不大，不過外出可能需要攜帶雨具，後續乾冷空氣南下較快的話，週二（19日）晚間可望逐漸轉為乾冷型，降雨停止，多雲到晴。
下週三、週四(20-21日)受到乾冷空氣影響，大部分地方天氣穩定，晴到多雲，只有中南部山區還可能有些雲量以及零星降雨機會。下週五到週日（22-24日）高壓迴流南風暖空氣再起，而且暖空氣北上的幅度較為明顯，各地天氣仍然穩定，普遍都會維持多雲到晴的天氣型態。
下週三晚間、週四清晨最低溫，中北部、東北部空曠地區探10度低溫
下週的溫度的起伏變化也很大，下週一（18日）白天起冷空氣影響，溫度逐漸下降，一直到下週三（20日）晚間、週四（21日）清晨溫度來到最低點，屆時配合乾冷、輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區可能又會有攝氏10度或以下低溫發生機會，週四(21日)白天起溫度逐漸回升，週五到週日（22-24日）溫度將一天比一天暖熱，後續高溫有上看攝氏30度以上的機會。