NBA／Curry未來不排除從政、Kerr力挺子弟兵：他若選州長我會投他
NBA金州勇士隊球星Stephen Curry日前在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示希望自己能在退役後能繼續發揮影響力，來讓世界變得更好，，Curry說如果政治是一種途徑的話，他將不排除投身其中，引起討論。今（16）日勇士總教練Steve Kerr在受訪時表示，如果Curry真的從政、參選州長，自己「會投他一票」。
記者黃建霖/綜合報導
Curry之前在宣傳個人新書《I Am Extraordinary》時透露，自己在球員生涯結束之後，想要透過影響力幫助世界變得更好，為此他不排除進入政壇。面對記者詢問是否可能競選美國總統時，他也不置可否。
「我有興趣以我力所能及的方式，善用我的影響力的每一部分，如果這事可行的話。如果政治是你創造有意義改變的一種方式，又或者我們可以在政治之外採取另一種途徑，這都是可能的。」Curry如此說道。
而近期在接受新聞媒體訪問時，Kerr直言不諱地表示，自己支持子弟兵的決定，若Curry真決定要投入到政壇、競選州長，自己會投他一票，「他是我見過最棒的人之一，我認識很多很出色的人，但Steph如此有才華、卻又謙遜，兼具天賦和自信，這真的很棒，他對待他人的方式，渴望利用自己聲望來做好事，我相信他會做得很棒，因為他真的在乎和他在灣區的福利，我會投他一票。」
至於自己是否會投入政壇呢？眾所周知，Kerr的父親過去死於槍枝暴力，因此多年他一直在鼓吹如何對槍枝使用加以規範，希望能夠為國家謀福利。不過他並未正面回應是否從政的問題。
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