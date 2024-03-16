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開箱新國會／直擊徐巧芯直播間！設備升級媲美實況主　拚10萬訂閱

▲國民黨立委徐巧芯開箱國會直播間。（圖／記者林怡昕攝）
▲國民黨立委徐巧芯開箱國會直播間。（圖／記者林怡昕攝）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯入主立法院後，問政實力備受關注，更以新科立委身份，接下黨團副書記長職務，在百忙中她也沒有放棄開直播與選民互動的習慣，徐巧芯向《NOWnews今日新聞》讀者開箱她的國會直播間，不只設備大升級，空間也更寬闊明亮，她提到，未來或許可以邀同黨立委來直播間坐坐，針對即將推動的法案等一起與觀眾互動，了解選民心聲，更要力拼衝破10萬訂閱大關。

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徐巧芯從2月1日起正式上任，平時以超強空戰實力著稱的她，非常注重與選民間互動，她分享，平時有空就會開直播與選民暢聊自身對於各種議題想法。她也曾在直播時，踢爆NCC系統漏洞、潛艦國造弊案等，以自媒體力量喚起選民對她的關注。

這次進入立法院，徐巧芯規劃將家中的「直播間」搬到國會辦公室，更特地設置一角落的直播間，從軌道燈、硬體設備都有升級，還設有一台移動式螢幕，可以隨時將要解釋的法案，用iPad 投頻給觀眾看，達成早上質詢，中午、下午就開直播跟觀眾聊聊議題或立委日常目標。

不僅如此，徐巧芯也說，由於這次國民黨新科較多，或許到時候可以邀約同黨立委來直播間坐坐，針對即將推動的法案等一起與觀眾互動，了解選民心聲，至於聊天主題也不設限，包含NCC、校園安全。

徐巧芯分享，每週三13時到13時45分是「新立院新觀點」直播，每週四12時到13時是「國會日記」，目前訂閱數已經衝到7萬3千多位訂閱者，目標是希望能衝破10萬訂閱大關。

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