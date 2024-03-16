SEVENTEEN珉奎手機桌布流出！眼尖粉絲抓包「巨肌猛男」崩潰了
韓團SEVENTEEN成員金珉奎長相帥氣，身高187公分的他更擁有完美身材，是各大時尚場合的專業戶，他過去也經常分享自己的健身成果。日前金珉奎出席BVLGAR寶格麗Studio發布會，席間滑手機，竟然被網友抓包桌布是巨肌猛男，讓粉絲忍不住笑說：「快來看，他越來越看起來不直了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
金珉奎作為時尚寵兒，日前受品牌邀請到巴黎時裝周，更在寶格麗發布會上和BLACKPINK成員Lisa合體，過程中還發生了一段小插曲。由於當天許多側拍照都在網路上瘋傳，不少人讚嘆金珉奎的高顏值，但也有眼尖網友發現，他的手機桌布放大竟然是健美猛男，擁有超大塊肌肉。
有人解答，這名猛男是加拿大健美運動員克里斯·巴姆斯特德（Cbum），由於金珉奎本身就熱愛健身，將這張照片放在桌布激勵自己似乎不為過，但照片曝光後，網友還是忍不住笑翻直呼，「X！不可以」、「救命哈哈哈哈哈，如果金珉奎練成這樣我可能會被嚇跑」、「我說真的，他還不如放他自己」。
事實上，金珉奎曾分享，自己會一週上健身房7天，即使身為偶像需要大量練舞，他還是會重訓來維持肌肉，甚至會隨身攜帶雞胸肉、維他命、蛋白粉，能夠隨時在運動後補充蛋白質，自律的態度才造就他雕刻般的精裝身材，十分令人佩服。
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