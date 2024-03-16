HBL／黃子芸只得2分！北一女中仍以77:65大勝金甌 闖進冠軍戰
HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰開打，女子組早上先由北一女對戰金甌女中，儘管此役北一女當家中鋒黃子芸發揮不多，只有2分進帳，但靠著後衛鄒沛宸拿到17分，北一女終場仍以79:65拿下勝利，率先取得冠軍戰門票。
記者黃建霖/臺北報導
北一女中此役開賽後較為慢熱，不過在鄒沛宸單節9分的帶領下，首節打完時已經以24:16領先金甌8分。次節鄒沛宸火力不減，上半場一個人就攻下15分，再加上這一節北一女有效限制金甌主將林宇涵發揮，逐漸將分數拉開到雙位數，以46:33進入到中場休息時間。
出身JHBL名校台中漢口國中的鄒沛宸，去年首次踏上HBL舞台，今年高三的她已是最後一年，今天她早早進入狀況，成為幫助北一女在上半場取得領先的關鍵人物。
而在金甌方面，射手王芷晴表現出色，第三節時她就已經拿到個人本場第20分，不過北一女在禁區更有優勢，靠著米靖恩和黃子芸在籃下的進攻威脅，她們仍維持優勢，三節打完拉開到67:51，比賽失去懸念，勝負也早早確定。
金甌這一場4人得分上雙，雖然輸球，但高三的王芷晴表現亮眼攻下23分6籃板5助攻，林宇涵得到12分；北一女中5人得分上雙，鄒沛宸17分為最高，黃子芸這一場只有2分，米靖恩攻下10分8籃板3助攻3抄截。
曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。
賽後受訪時金甌女中主帥楊政盛認為，球隊開賽打得不錯，主要在於心態維持平穩，但是之後球員太想表現，防守的表現不夠理想，最終是「輸給自己」。而獲勝的北一女中則是蔓延著歡騰的氣氛，米靖恩還激動落淚，誓言要在明天拿下勝利。
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