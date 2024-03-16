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感冒看3次好不了「要換診所嗎」　醫師曝3原因：生病10天算正常

▲季節轉換之際感冒病毒發威，兒童感染科醫師顏俊宇家中2個孩子持續2、3天「酷酷嗽」，讓他也累到快中招，門診更是充滿感冒發燒的病患。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲季節轉換之際感冒病毒發威，兒童感染科醫師顏俊宇家中2個孩子持續2、3天「酷酷嗽」，讓他也累到快中招，門診更是充滿感冒發燒的病患。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

記者周淑萍/綜合報導

最近天氣忽冷忽熱，季節轉換之際也是病毒特別活躍的時期，因感冒至醫院看診人數也明顯增加，如果一直覺得感冒好不了，萬芳醫院家庭醫學科吳芝穎主任表示，一般人感冒病程約 3 至 10 天屬正常範圍內，會影響病程主要有三大原因，抵抗力弱、二次感染和過敏體質，同時提醒高風險族群，如長者、孩童、慢性病人等，若感冒期間症狀惡化，就需要再次就醫暸解狀況。

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天氣變化劇烈，導致感冒人數變多，過去 3 至 4 年因新冠肺炎疫情的關係，民眾落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，使得流感與其他呼吸道病毒傳播風險大幅降低，卻也削弱了體內抗體。疫情解封後，民眾極易被病毒感染，這也是去年幾乎全年流感持續熱燒的主要原因。

▲黃立民醫師昨日示警，台大醫院黴漿菌陽性個案正在持續增加中，且台灣還有2大不利因素，再加上免疫負債影響，未來1至2個月內黴漿菌疫情流行起來的可能性相當高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲因新冠肺炎疫情的關係，使得流感與其他呼吸道病毒傳播風險大幅降低，卻也削弱了體內抗體。疫情解封後，民眾極易被病毒感染，這也是去年幾乎全年流感持續熱燒的主要原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
通常出現感冒症狀時民眾多會先選擇至診所就醫，領取3日份處方用藥，免疫力較好的人很快就能痊癒，抵抗力較弱者則可能需要看診到第2、3 次才康復，這期間難免會產生疑問，是否應更換診所或是到醫院就診？但醫師再次提醒，感冒基本上病程在 3~10 天內都算正常範圍，不必過多擔心，持續觀察病症即可。

🟡吳芝穎醫師指出會影響病程長短的三大原因：

📍1 自身抵抗力強弱勢影響關鍵。

📍2身體未全然復原，不小心再感染其他病毒所致。

📍3有過敏性體質，受到病毒感染或天氣變化，誘發身體過敏現象。

另外，針對特殊高風險族群，如長者、孩童、慢性病人等，要特別留意症狀變化，像是孩童常見的黴漿菌感染，有行走的肺炎之稱，主要感染部位在肺部，但也會影響上呼吸道，包括出現感冒症狀、咳嗽、發燒、喉嚨痛等，部份病人精神及活動力不太受影響，若在感冒期間症狀加重，例如咳嗽持續超過一周、高燒不退、痰變濃變黃綠或帶血絲、食慾差等症狀，則應立即就醫檢查。

對抗病毒仍須仰賴自身的抵抗力，醫師提醒呼籲感冒期間應多休息、多喝水、補充高單位維他命 C，並隨時觀察症狀變化，如病症持續輕微且有好轉跡象，可繼續在原診所就醫；但若病程超過一週或病症惡化，建議即時至醫院就醫，接受進一步治療。

▲萬芳醫院家庭醫學科吳芝穎主任。（圖／萬芳醫院提供）
▲萬芳醫院家庭醫學科吳芝穎主任表示，一般人感冒病程約 3 至 10 天屬正常範圍內，會影響病程主要有三大原因，抵抗力弱、二次感染和過敏體質。（圖／萬芳醫院提供）

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