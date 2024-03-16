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全英公開賽／馬琳夢回巔峰「閃電戰」壓迫十足　戴資穎四強有硬仗

▲西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）狀態絕佳，這一屆超級1000系列的全英羽球公開賽，他在女單8強戰擊敗中國大陸一姐陳雨菲晉級4強，證明自己仍是不遜於「女單F4」、最具競爭力的女子選手之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）狀態絕佳，這一屆超級1000系列的全英羽球公開賽，他在女單8強戰擊敗中國大陸一姐陳雨菲晉級4強，證明自己仍是不遜於「女單F4」、最具競爭力的女子選手之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

鄰近巴黎奧運，西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）的狀態也變得越來越好，在這一屆超級1000系列的全英羽球公開賽，他在女單8強戰擊敗中國大陸一姐陳雨菲晉級4強，證明自己仍是不遜於「女單F4」、最具競爭力的女子選手之一。馬琳目前身體狀態絕佳，速度已經回到接近巔峰的檔次，作為她下一輪的對手，戴資穎必須小心她的招牌「閃電戰」。

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世界排名第5的馬琳這一屆狀態絕佳，對上想以拉吊戰術打消耗戰的陳雨菲，她全場加速、不給對手任何迂迴打其他戰術的可能性，利用速度壓制對手發揮，宛若回到自己4次世界冠軍的統治時期，漂亮的贏下比賽。

馬琳此役「閃電戰」發揮成效，強勢下壓、來回前後場的速度又快，整場給予陳雨菲很大的壓迫，是能夠以21:17、21:15直落二取勝的主要原因。賽後在受訪時陳雨菲也坦言面對馬琳的高速進攻，她太想打控制，卻不太奏效戰術執行上也出現問題，是導致最終輸球的原因。

▲過去戴資穎和馬琳交手過多達23次，小戴以12勝11敗的戰績稍微居於領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去戴資穎和馬琳交手過多達23次，小戴以12勝11敗的戰績稍微居於領先。（圖／美聯社／達志影像）
過去戴資穎和馬琳交手過多達23次，小戴以12勝11敗的戰績稍微居於領先，馬琳生涯早期曾經取得4勝1敗的優勢，而戴資穎則是在2016-18年曾取得對戰6連勝。

戴資穎富於利用假動作、變速造成節奏差的控制型打法，是少數能夠牽制巔峰馬琳超高速男子式打法的球員。此次全英賽，馬琳在對陳雨菲一戰已經展現出自己出色的狀態，戴資穎也必須打出相對應的比賽內容，才有望取勝。

在8強戰對上世界第6中國選手何冰嬌的比賽，戴資穎容易出現在一個時段連續丟分的情況，個人狀態仍須磨合調整。戴資穎將在明天清晨1點50分和馬琳交手，爭奪決賽門票。

▲里約奧運金牌西班牙名將馬琳(Carolina Marin)。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬琳是西班牙女子羽球球員，過去拿過1枚奧運女單金牌和3枚世錦賽女單金牌，被認為是女子羽球朝向男子羽球打法靠攏的代表性人物。（圖／美聯社／達志影像）
誰是馬琳？她的球風打法如何？

馬琳是西班牙女子羽球球員，過去拿過1枚奧運女單金牌和3枚世錦賽女單金牌，被認為是女子羽球朝向男子羽球打法靠攏的代表性人物，在場上以其強大的身體素質和意志力所聞名。

馬琳打法兇猛、快速，而且一到大比賽的發揮更加出色，心理素質很好。但在里約奧運登頂後，她慢慢開始受到傷病困擾，2019年在印尼大師賽，她右膝前十字韌帶撕裂，休息了至少半年。2021年，她又在訓練時造成左膝前十字韌帶與半月板撕裂，被迫退出東京奧運。

不過她展現十足韌性，在兩次大傷後仍然回歸球場，如今30歲的馬琳仍是世界前5等級的球員，也是所有人在比賽中都不能小覷的對手。

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