全英公開賽／李哲輝、楊博軒「絕好調」！拍落泰國男雙連3週闖4強
世界排名第16的台灣男雙組合「李楊配」李哲輝／楊博軒自2023年末狀態「絕好調」，本週參加超級1000系列的全英公開賽狀況依舊火熱，今（16）日對戰泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，李哲輝／楊博軒只用了27分鐘以21：13、21：17直落二拿下比賽，連續3週闖進賽事4強。
記者路皓惟/綜合報導
李哲輝／楊博軒在3月初贏得德國公開賽冠軍後，上週法國公開賽又獲得亞軍，締造「李楊配」合拍以來，在超級750系列的最佳成績。本週「李楊配」轉戰全英賽，首輪擊退美國邱愷翔／Joshua Yuan，次輪16強打退中國劉雨辰／歐烜屹，8強交手世界排名30的泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren。
首局李哲輝和楊博軒迅速取得了領先，當比分達到3:2時，他們發起了一波8:2的攻勢，以11:4擴大領先優勢，「李楊配」沒有給泰國的對手留下任何追分的機會，最終以21:13贏得第一局。
第二局泰國組合一度回神，與李哲輝／楊博軒呈現拉鋸戰。儘管如此，「李楊配」還是在進攻上掌握了主動節奏，技術暫停時以11:10些微領先。暫停後，「李楊配」以4:1的攻勢擴大了領先，之後泰國組合一度將分差縮小到只有2分，但李哲輝和楊博軒在最後階段穩定局面，最終以21:17贏得比賽，成功晉級4強。
在男雙4強戰，李哲輝和楊博軒的對手將是世界排名第5的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，雙方在之前的3次交手中，李哲輝和楊博軒尚未開胡。
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