出訪美國成2028起手式？盧秀燕：收很多邀請、外交工作需補進度
台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀為2028總統大選的起手式。她今天受訪時透露，過去半年來「很多外國使節紛紛邀請」，外交工作需要補一下進度，但去哪些國家還不確定。幕僚則透露，解封後首次出訪的國家應不是美國。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕被認為是2028年總統大選的國民黨熱門人選，早在一年多前，她就勤於練習英語口說能力，包括接見美籍棒球救援投手李維拉、與駐台代表見面，均全程以英文交談。近期盛傳有出訪美國的計畫，更被外界解讀為「面試」之旅。
盧秀燕今（16）日上午到清水區，參加中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，受訪證實有出訪計劃，但要去哪些國家，尚未定案。
盧秀燕表示，自己因疫情關係4年沒出訪，「外交工作要補一下進度」。過去半年來很多外國使節紛紛邀請，她必須進行回應，因此今年可能有出訪，相關作業交由幕僚評估，目前還沒完全提案。由於邀請的國家很多，去哪些國家還不確定，等有消息時再宣佈。
盧秀燕在第一屆市長任內，曾於2019年到歐洲訪問10天，之後因疫情未再出國。去年起疫情完全解封，縣市首長相繼出訪，她原安排去年10月訪問日本，因為國慶焰火提前施放引發爭議，選擇先道歉並進行危機處理，因而取消出訪行程。
盧秀燕去年頻繁和美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅互動，兩人一起逛一中街、參加美式爵士復古派對。但幕僚透露，解封後首次出訪的國家，應不會是美國。