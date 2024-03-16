衛福部兒虐會議8結論　蔣萬安曝中央地方有共識：完善社會安全網

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蔣萬安回應，昨天中央的確召集了各方，也邀請地方政府去開會，討論後續各項的精進方案，他也看到衛福部提出了八大措施，基本這幾項措施也跟台北市提出7+1兒童守護計劃的基礎一致。
蔣萬安說明，昨天剛好基北北桃會議，四縣市也共同聲明，我們希望不止這四個縣市，大家都會全面的來落實7+1守護計畫，昨日晚間我們地方15個縣市，大家也都有共識，會全面來推動。所以中央、地方我們一起共同面對，來建構一個更完善的社會安全網。
另外出養方面擬由地方政府評估，媒體關心蔣市府的完善做法；蔣萬安說，他們都有在會議當中表達看法，後續細節的部分肯定會持續討論。最重要的是一起來共同規劃接下來不管是出養的制度、保姆的資格評鑑等等，很多都可以一起來合作。最重要，昨天會上也提到中央地方各縣市橫向的聯絡，以及怎麼樣積極落實幼兒專責醫生的制度，這些都是很好的方向。
另被問及衛福部長薛瑞元說開不開重大虐兒的檢討，是每個縣市的社會局負責、局長也能決定，而且他們要求雙北提出檢討報告，但是對自己缺失卻沒有多加說明是否要踢皮球。蔣萬安說，中央的確是有提出要求，包括雙北以及兒福聯盟提出的報告，「我想這樣的要求是合理」，兒福他是中央所指派而且委託的照顧機構，這時候要求提出檢討，本來就應該這樣做。臺北市我們也的確即刻進行了檢討，也提出7+1守護方案，這些都會將報告提供給中央。