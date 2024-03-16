法人看台股陷整理　提醒空窗期資金快速輪動！切勿任意追高

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另一方面，受到美國通膨降數據表現反覆影響，未如市場預期理想，使市場評估美國聯準會或在下半年才有機會降息，故針對3月下旬將登場的聯準會會議，可留意會議後公布的利率點陣圖，做為檢視聯準會的態度是否調整的參考依據。
安聯投信台股團隊表示，AI應用持續在全球擴大與深化，對半導體先進製程、半導體設備等都具正向，相關零組件仍具利基。但短期上，若就AI相關主題走勢上則呈現分歧，架構上出現改變；其中，零組件、散熱相關板塊受惠AI規格提升，對散熱相關零組件的需求明顯增溫，進而支撐表現；組裝部分近期走勢未有太大變化，部分主題則是呈現反向。
展望後市，團隊表示，隨著第一季底到第二季各家AI將陸陸釋出新品與產業看法，預期AI伺服器仍將持續主導行情變化，但新舊產品的交替亦可能影響短期出貨表現，故現階段，市場氛圍可能比較像是進入等待更多明朗訊息的空窗期。
回到市場，團隊指出，目前到第二季初，市場則可能處在一方面等待產業面更多消息、一方面消化評價面被推高、近期盤面資金風格短暫轉換，以及對聯準會步調預期反覆修正。
現階段，由於訂單需求沒有很強勁，所以只要需求比預期好一點，就會有急單，對於終端需求的態勢，仍多保持停看聽的態度；不過可留意的是，中國網通近期需求表現有受惠中國官方舊換新的政策，短期需求有增溫跡象。
就投資建議上，安聯投信台股團隊表示，由於現階段資金輪動相當快，上下波動幅度一定會加大，提醒投資人切勿任意追高，可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群，伺機分批佈局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。