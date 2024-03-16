游否希一番賞爆詐騙！桃園警證實已受理報案 游否希3人被法辦
網紅游否希在桃園夾娃娃機店「一番賞」抽iPhone 15，遭同為網紅的「蹦闆」踢爆，全新籤筒中沒有中獎籤，有詐欺之嫌。盡管夾娃娃機店長今（16）公開店內監視器反擊，反控遭蹦闆設局，雙方各持說詞。不過，桃園分局今證實，已經接獲被害人報案，提告包含游否希、娃娃店店長等3人，將依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
記者徐銘穗/綜合報導
事件起因是，爆料者向蹦闆投訴，指玩游否希娃娃店的一番賞，花了8萬元都抽不到iPhone 15，質疑是詐騙。蹦闆接獲爆料，決定包牌查真相，由爆料者先行玩一組全新籤筒，抽了200抽都沒有中獎，蹦闆出面包下剩下的160抽，結果一口氣開完，就是不見代表中籤的92號。
《三立新聞網》報導，娃娃機店負責人凱門瑞在影片中指出，爆料者其實他第一次已經中過一次獎，還特別暗示要負責人叫游否希到場，在事發當下是他來店內消費第3次，質疑遭「蹦闆」設局。
凱門瑞也公開監視器畫面，質疑該爆料者拿到中獎籤後，擔心設局被發現，一旁女友馬上遞出未中獎的籤，爆料者雙手掩蓋中獎籤，假裝沒中並全部掃給凱門瑞，他沒有懷疑因此沒確認就將籤丟進垃圾桶。
對於凱門瑞反控設局，蹦闆稍早在其IG限時動態開罵：「我XXX的游否希，你敢說我仙人跳你，你真的不見棺材不掉淚。」雖然雙方各持一詞，但桃園分局埔子所長馮清豪受訪表示，已接獲該名向蹦闆爆料者的報案，提告包含游否希、娃娃店店長等3人涉嫌詐欺，已依規定受理並函請桃園地方檢察署偵辦。