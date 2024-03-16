政治人物也瘋棒球！這3人全是資深球迷　「他」自稱台中大谷翔平

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曾任職立法院副院長的蔡其昌也是一心為了台灣的棒球努力，同時身為中華職業棒球大聯盟會長，推動了無數運動、棒球相關的政策，包推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦、以副院長身分推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過等等。
有趣的是，在台鋼雄鷹隊發出招募選手的消息時，蔡其昌也表示，「為了不搶走大家的錄取席次，這次台中大谷翔平就先不報名了」。此話更是引起各個「在地大谷翔平」回應，紛紛認同蔡其昌台中大谷翔平的身分。
2.前民進黨立委、德德爸鄭運鵬
曾任立法委員的鄭運鵬也是資深的老棒球迷，他也多次親自到日本甲子園觀賽，更是推動偏鄉學校的棒球運動。
近期鄭運鵬幾乎被帥兒子「德德」奪去版面，而在大谷翔平於2月29日宣布結婚消息時，德德也在同一天發出一系列帥照，立馬讓不少粉絲從2月29日的「國際心碎日」平緩情緒，表示「又戀愛了」。
爸爸鄭運鵬也不甘示弱留言：「謝謝Gimmy（攝影）老師，我相信你拍他爸爸也會很好看！」，神留言引起網友熱議。
3. 國民黨立委洪孟楷
新北市立法委員洪孟楷是30年的資深球迷，每每到棒球的國際賽事，他都會超大方的承諾，只要中華隊贏球，就發50份雞排給民眾，可見他對棒球的熱愛。
對於推廣台灣棒球，他也都站在第一線挺身而出。洪孟楷曾表示，大家都知道我是死忠棒球迷，我的世界就是「陽光、空氣、棒球、水。」