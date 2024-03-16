影／北市府也有大谷翔平！蔣萬安「大巨蛋開箱」曾秀投打美技

政治人物也瘋棒球！這3人全是資深球迷　「他」自稱台中大谷翔平

▲蔡其昌身為中華職業棒球大聯盟會長，推動了無數運動、棒球相關的政策（圖／截自蔡其昌臉書）
▲蔡其昌身為中華職業棒球大聯盟會長，推動了無數運動、棒球相關的政策（圖／截自蔡其昌臉書）

記者莊蕙如／台北報導

日本球星大谷翔平近日宣布結婚消息，也隨即於14日晚間發出和他的妻子田中真美子的甜蜜合照，瞬間引爆全網熱議。而台灣的許多市政上也相當著重於棒球的發展，就連許多政治人物都是棒球迷，《NOWnews今日新聞》為讀者整理3位活躍於政治界的資深棒球迷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.民進黨立委蔡其昌

曾任職立法院副院長的蔡其昌也是一心為了台灣的棒球努力，同時身為中華職業棒球大聯盟會長，推動了無數運動、棒球相關的政策，包推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦、以副院長身分推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過等等。

有趣的是，在台鋼雄鷹隊發出招募選手的消息時，蔡其昌也表示，「為了不搶走大家的錄取席次，這次台中大谷翔平就先不報名了」。此話更是引起各個「在地大谷翔平」回應，紛紛認同蔡其昌台中大谷翔平的身分。

2.前民進黨立委、德德爸鄭運鵬

曾任立法委員的鄭運鵬也是資深的老棒球迷，他也多次親自到日本甲子園觀賽，更是推動偏鄉學校的棒球運動。

近期鄭運鵬幾乎被帥兒子「德德」奪去版面，而在大谷翔平於2月29日宣布結婚消息時，德德也在同一天發出一系列帥照，立馬讓不少粉絲從2月29日的「國際心碎日」平緩情緒，表示「又戀愛了」。

爸爸鄭運鵬也不甘示弱留言：「謝謝Gimmy（攝影）老師，我相信你拍他爸爸也會很好看！」，神留言引起網友熱議。

3. 國民黨立委洪孟楷

新北市立法委員洪孟楷是30年的資深球迷，每每到棒球的國際賽事，他都會超大方的承諾，只要中華隊贏球，就發50份雞排給民眾，可見他對棒球的熱愛。

對於推廣台灣棒球，他也都站在第一線挺身而出。洪孟楷曾表示，大家都知道我是死忠棒球迷，我的世界就是「陽光、空氣、棒球、水。」

前隊友祝賀田中真美子和大谷翔平結婚！ 網友大讚：很會保守秘密

大谷翔平離隊！天使人氣不在　Rendon：像是被踢出「披頭四樂團」

大谷翔平夫婦超人氣！媲美防彈少年團　韓媒「罕見舉動」高度重視

大谷翔平老婆是籃球國手！眾問「以前比賽強嗎」　影片挖出全愣住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞