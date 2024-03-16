游否希一番賞爆詐騙！孫生開罵：你真噁心 神還原「玄否希」笑噴
網紅游否希娃娃店一番賞抽iPhone 15，遭粉絲控有詐欺之嫌，警方已受理報案。不過，游否希在網紅「蹦闆」踢爆影片中，對於籤筒為何沒有中獎籤一事，回說：「真的有夠玄！」孫生開罵游否希利用一番賞詐騙，「你真噁心」，還用「真玄」梗拍片神還原「玄否希」，讓網友全笑噴了。
記者徐銘穗/綜合報導
事件起因是，爆料者向蹦闆投訴，指玩游否希娃娃店的一番賞，花了8萬元都抽不到iPhone，質疑是詐騙。蹦闆接獲爆料，決定包牌查真相，由爆料者先行玩一組全新籤筒，抽了200抽都沒有中獎，蹦闆出面包下剩下的160抽，結果一口氣開完，就是不見代表中籤的92號。
對此，孫生在Thread上發文，表示自己呼籲小心一番賞詐騙許久了，但沒想到到現在還是有人要用一番賞來詐騙，更公開點名「游否希，你真的很噁心，被抓到沒大獎後還硬凹的嘴臉，真的扯。」
隨後，孫生還上傳「玄否希」嘲諷短片，片中他反戴棒球棒，在夾娃娃機前一口接一口地喝手搖飲，面對瘦版「蹦胖」質疑「吃一口50、吃兩口80、吃三口300」是在斂財，裡面根本沒有牛肉，他一連說：「玄了玄了！真的玄了！咪咪麥在下巴，真的玄了！」網友笑噴，狠刷一排玄了玄了留言。