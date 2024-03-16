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曾在前AIT處長面前表態反萊豬　何欣純：盧秀燕訪美是修復之旅

▲前AIT處長酈英傑2020年底拜會台中市府，盧秀燕當面關切美豬案，當年被視為國民黨反美豬以來、與美方最嚴重的衝突事件。（資料畫面／台中市政府提供，2024.03.16）
▲前AIT處長酈英傑2020年底拜會台中市府，盧秀燕當面關切美豬案，當年被視為國民黨反美豬以來、與美方最嚴重的衝突事件。（資料畫面／台中市政府提供，2024.03.16）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，民進黨立委何欣純指出城市國際交流是首長職責，但外界認為盧秀燕訪美，不只是邁向總統之途的投石問路，更是修復之旅，因為她之前「跟美方那邊有些誤解和不愉快」，必須透過訪美修復關係。何欣純也提醒盧秀燕，台灣需要更多國際友人支持，國際城市交流場合不是個人的政治秀場。

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▲民進黨立委何欣純指出盧秀燕訪美，不只是總統之途的投石問路，更是修復之旅。（圖／何欣純提供，2024.03.16）
▲民進黨立委何欣純指出盧秀燕訪美，不只是總統之途的投石問路，更是修復之旅。（圖／何欣純提供，2024.03.16）
何欣純口中的「跟美方那邊有誤解和不愉快」，係指2020年國民黨反對鬆綁美國豬肉禁令，在國會丟擲豬內臟與絕食，半個月後的12月16日，前美國在台協會（AIT）處長酈英傑到台中市政府拜會，盧秀燕在媒體前公開表態反萊豬，稱要「遵從人民的聲音」。

AIT則於會後首次針對反美豬聲浪發表嚴詞聲明，強調「所有美國出口到台灣、其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的，遵循最高且符合證據的標準，都和美國國內消費標準相同」，並指「政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益。」此事被視為國民黨反美豬以來、與美方最嚴重的衝突事件。事件半年後酈英傑結束3年任期返美，由孫曉雅接任，近年來盧秀燕積極與孫曉雅互動。

▲盧秀燕今天參加中華民族海內外同胞聯合祭祖大典。（圖／台中市政府提供，2024.03.16）
▲盧秀燕今天參加中華民族海內外同胞聯合祭祖大典。（圖／台中市政府提供，2024.03.16）
對於傳出盧秀燕將訪美，何欣純表示，城市國際交流是應當且必要的，行銷台中、讓國際看見台中的美，是首長該做的事，她予以祝福。但也透露，一般人認為盧秀燕訪美是邁向總統之途的投石問路，更是修復之旅，「尤其盧市長跟美方有誤解、誤會、不愉快，必須藉這次訪美去修復關係，才會有未來總統之路」。何欣純提醒盧秀燕，國際城市的交流場合不是個人政治秀場，台灣和台中都需要更多國際友人的支持。

盧秀燕子弟兵、國民黨立委羅廷瑋認為，往年市府團隊皆有美國、歐洲等市政參訪行程，順便推廣台中的特有產品。疫後恢復參訪，不只為推廣台中特有產品、讓台中被看到，也將值得學習的優點帶回台中，是市長應該做的。對於是否備戰2028，羅廷瑋坦言「這個時機點的確比較敏感」。

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