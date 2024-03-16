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T1／「表弟」還沒來！雲豹先簽下新洋將特威　打過PBA的禁區悍將

▲T1桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊日前宣布高機率和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）續約，不過今（16）日雲豹球團先宣布簽下美國籍鋒線搖擺人特威 (DeAndre Williams)，希望能更加強化禁區戰力。（圖／雲豹球團提供）
▲T1桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊日前宣布高機率和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）續約，不過今（16）日雲豹球團先宣布簽下美國籍鋒線搖擺人特威 (DeAndre Williams)，希望能更加強化禁區戰力。（圖／雲豹球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊日前宣布高機率和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）續約，不過今（16）日雲豹球團先宣布簽下美國籍鋒線搖擺人特威 （DeAndre Williams），希望能更加強化禁區戰力，預計3月17日就會在臺南客場迎戰台鋼獵鷹。

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特威今年27歲，身高206公分，體重93公斤，畢業於孟菲斯大學 (University of Memphis)，NBA傳奇球星「一分錢」(Anfernee Hardaway) 執教的籃球名校，他的全面技能表現包括場均14.3分、6.8個籃板、2.7次助攻、1.5次抄截、以及0.8次阻攻，三分球命中率為40.5%，整體命中率達到55%。

特威大學曾被選為美國競技聯盟（American Athletic Conference）的第一隊(2023年)及第二隊(2022年)，並幫助球隊在2021年奪得全國邀請賽(National Invitational Tournament)的冠軍。

來台之前，特威效力菲律賓職業籃球聯賽 (PBA) 的公路勇士隊 (NLEX Road Warriors)，並在菲律賓職業籃球聯賽繳出場均24.5分，14.5個籃板，6次助攻，3次抄截以及1次阻攻，球團期待他能提升禁區陣容，並以進攻多樣性進一步強化雲豹的戰力，打造更強悍且全面的陣容。

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