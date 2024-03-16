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獨／非綠首長動起來！侯友宜邀15縣市聚餐　盧秀燕9女力接續登場

▲由台中市長盧秀燕去年發起的「女性縣市長聯盟」，縣市首長各自帶著可愛的吉祥物出席。（資料畫面／台中市政府提供，2024.03.16）
▲由台中市長盧秀燕去年發起的「女性縣市長聯盟」，縣市首長各自帶著可愛的吉祥物出席。（資料畫面／台中市政府提供，2024.03.16）

記者顏幸如／台中報導

新北市長侯友宜昨晚邀集非綠縣市長在板橋餐敘，針對食安、社安、治安等議題交換意見。巧合的是，由台中市長盧秀燕去年發起的「女性縣市長聯盟」，9位女性縣市長也將於後天（18）日於南投聚會，商討女力如何團結互助。

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非綠執政縣市首長共17位，新北市長侯友宜昨天下午召開「基北北桃合作交流平台」，晚間邀請包括民眾黨新竹市長高虹安在內的14位縣市長齊聚，延續4縣市交流平台模式，針對食安、社安、治安等議題交換意見。

台中市長盧秀燕今（16）日受訪時表示，大選結束後應該回歸縣市政，這屆的縣市長和以往不太一樣，除了平台交流、擴大聯繫會報互相幫忙，交流活動一年將舉辦3至4次，昨天已針對重要議題包括食安、社安、治安等，達成一些看法和想法。

▲台中市長盧秀燕除了是中台灣區域治理平台8縣市的領頭羊，另有9縣市的女性縣市長聯盟。（圖／台中市政府提供，2024.03.16）
▲台中市長盧秀燕除了是中台灣區域治理平台8縣市的領頭羊，另有9縣市的女性縣市長聯盟。（圖／台中市政府提供，2024.03.16）
巧合的是，盧秀燕除了是中台灣區域治理平台8縣市的領頭羊，去年8月擴大發起「女性縣市長聯盟」，強調團結合作拚觀光、挺性平。除了民進黨屏東縣長周春米婉拒參與，成員包括台中市盧秀燕、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、新竹市高虹安、南投縣許淑華、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠等9個女性執政的縣市首長，18日也將於中興新村再度聚首，此次交流活動由南投縣長許淑華主辦。

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