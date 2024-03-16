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HBL／光復高中77:62擊退東泰！3連霸差一步　林恩宇大爆發轟26分

▲光復高中林恩宇末節連得8分，帶領光復高中以77:62拿下勝利，闖進冠軍戰，3連霸只差一步。。（圖／高中體總提供）
▲光復高中林恩宇末節連得8分，帶領光復高中以77:62拿下勝利，闖進冠軍戰，3連霸只差一步。。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰開打，男子組首戰由衛冕軍光復高中與本季靠著外籍生韓得勝個人能力崛起的東泰高中，前三節兩隊打得難分難解，但光復靠著林恩宇末節大爆發、攜手謝銘駿打出11:0攻勢鎖定勝局，幫助球隊以77:62拿下勝利，闖進冠軍戰，3連霸只差一步。

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光復高中2022年在天才球員陳將双帶領下勇奪隊史首冠，去年則完成2連霸，今年也已經打進4強，謀求完成3連霸。不過擋在他們面前的是男子組第1種子、隊史第2度打進四強的東泰高中。

東泰高中這一季的好成績和外籍生韓得勝強大的運動能力密不可分，194公分的他，今年球季場均22.7分18.5籃板，投籃命中率6成1，8強賽經常打出「30分20籃板」以上數據主宰比賽。

比賽開打後，光復對韓得勝做出針對性限制，首節限制他只有得到4分，「光復雙槍」謝銘駿和林恩宇單節都有7分進帳，雙方該節打完戰成19:19平手。次節打不到5分鐘光復中鋒沈宥均就領到3犯，半場打完兩隊仍是難分難解，光復靠著後衛林恩宇漂亮的切入上籃以39:37領先進入到中場，光復主將謝銘駿攻下14分為兩隊之冠。

易籃再戰後，兩隊拉鋸的十分激烈，互有一波高潮，外線命中率都有所下滑，但東泰內線還有韓得勝，硬扛得分、還要到沈宥均第4 犯，讓東泰球迷陷入高潮。不過光復畢竟是見過大場面的球隊，周曾翔和謝銘駿3記高難度三分球，讓衛冕軍以60:55進入到第四節。

末節林恩宇連得8分，讓光復來到全場最大的13分領先，他下場休息後，謝銘駿接力再補上三分彈，光復四節開打後3分鐘內打出一波11:0高潮，將分差完全拉開，就此揚長而去。

謝銘駿在8強戰對上東泰時，就狂砍29分，幫助球隊以85:61大勝，今天他一就是光復發揮最優秀的球員，前三節就攻下24分，全場命中5記三分球，得到27分8籃板；林恩宇攻下26分8籃板6助攻5抄截。東泰韓得勝這一場斬獲14分19籃板，他全場只有11次出手機會。

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