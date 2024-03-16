HBL／光復高中77:62擊退東泰！3連霸差一步　林恩宇大爆發轟26分

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東泰高中這一季的好成績和外籍生韓得勝強大的運動能力密不可分，194公分的他，今年球季場均22.7分18.5籃板，投籃命中率6成1，8強賽經常打出「30分20籃板」以上數據主宰比賽。
比賽開打後，光復對韓得勝做出針對性限制，首節限制他只有得到4分，「光復雙槍」謝銘駿和林恩宇單節都有7分進帳，雙方該節打完戰成19:19平手。次節打不到5分鐘光復中鋒沈宥均就領到3犯，半場打完兩隊仍是難分難解，光復靠著後衛林恩宇漂亮的切入上籃以39:37領先進入到中場，光復主將謝銘駿攻下14分為兩隊之冠。
易籃再戰後，兩隊拉鋸的十分激烈，互有一波高潮，外線命中率都有所下滑，但東泰內線還有韓得勝，硬扛得分、還要到沈宥均第4 犯，讓東泰球迷陷入高潮。不過光復畢竟是見過大場面的球隊，周曾翔和謝銘駿3記高難度三分球，讓衛冕軍以60:55進入到第四節。
末節林恩宇連得8分，讓光復來到全場最大的13分領先，他下場休息後，謝銘駿接力再補上三分彈，光復四節開打後3分鐘內打出一波11:0高潮，將分差完全拉開，就此揚長而去。
謝銘駿在8強戰對上東泰時，就狂砍29分，幫助球隊以85:61大勝，今天他一就是光復發揮最優秀的球員，前三節就攻下24分，全場命中5記三分球，得到27分8籃板；林恩宇攻下26分8籃板6助攻5抄截。東泰韓得勝這一場斬獲14分19籃板，他全場只有11次出手機會。
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