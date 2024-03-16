萬金石馬拉松明開跑！萬里、金山相對濕度達96％ 氣溫、降雨率曝
2024新北市萬金石馬拉松將在本週日（3/17）日登場，為臺灣首場金標籤認證賽事，而與跑者配速相關性最高的是溫度，其次是濕度越低越好，根據中央氣象署預報指出，雖然明（17）日天空作美，跑者經過石門、萬里、金山早晨6時至中午12時，氣溫落在攝氏17度至26度之間，不過相對濕度最高達96％，天氣在稍有寒意至舒適度之間。
記者鍾怡婷/綜合報導
新北市萬金石馬拉松是海內外知名的馬拉松之一，今年共有11,000名跑者參賽者，起點為萬里區「台2線48.6km」，行經金山區到石門區體育館折返點，競賽路線橫跨萬里區、金山區、石門區。
根據中央氣象署預報指出，明（17）日萬里、金山、石門氣溫落在攝氏17度至26度之間，降雨機率20%至30％，天氣在稍有寒意至舒適度之間。萬里區早晨6時至中午12時，早晨相對濕度較高有96％，到中午12時後降至83％；金山區，早晨相對濕度較高有95％，到中午12時後降至77％；萬里區，早晨相對濕度較高有96％，到中午12時後降至78％。
天氣風險公司分析師吳聖宇預報指出，明天週日（17日）北邊的鋒面會逐漸來到東海南部、台灣北部海面一帶，不過白天期間對台灣陸地上的天氣還沒有造成影響，各地位於鋒前暖區，大致都是偏南到西南風環境，天氣以多雲到晴為主，越往南陽光越明顯。晚間鋒面將逐漸來到北台灣，北部、東北部、東部一帶降雨的機會提高，不過這波鋒面本身強度有限，因此降雨的情況並不會太明顯，其他地方的天氣不受影響，還是維持多雲到晴的天氣型態。
各地溫度普遍會再升高，北部、東半部白天高溫可以到攝氏24-27度，中南部高溫攝氏27-29度或以上，晚間雖然鋒面逐漸抵達，不過鋒面後方的冷空氣還沒有明顯影響，預估到下週一（18日）清晨在中北部、東北部空曠地區低溫還是維持在攝氏15-16度左右。