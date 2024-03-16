Ella 4月免費音樂會門票「一開搶就秒殺」！寵粉爭取超狂福利
Ella（陳嘉樺）睽違9年即將於4月推出新專輯《BAD HABITS》，日前舉辦記者會時，開心宣佈要在4月13日於台北華山Legacy舉行新專輯音樂會，並且讓粉絲免費進場，門票於今（16）日中午12點開放索票，沒想到才一開放就立刻秒殺一空。不過依舊有許多歌迷想要搶聽，所以Ella也積極爭取希望音樂會當晚能把場館大門打開，讓沒有拿到票的粉絲也能一起同歡。
記者吳雨婕／綜合報導
聽聞新專輯音樂會的門票秒殺，Ella興奮表示：「非常感謝大家願意花時間，鎖定在電腦做搶票這件事情！沒有索到票的朋友，如果你們願意等我，在音樂會結束後，我會幫大家在新專輯上一一簽名，很期待到時候見到你們。」
距離上一次開唱已經是2022年舉辦「艾拉秀」的時候，時隔2年終於有機會再與歌迷近距離接觸，讓Ella非常期待，她開心分享：「因為這場館的關係，想要與大家來一場近距離的親密接觸！」寵粉的她，更提議爭取當晚想要打開Legacy場館大門，讓外頭守候的粉絲朋友也可以一起同樂聆聽。
Ella是女子演唱組合S.H.E的成員之一，2018年3人單飛團體不解散，都在各自的領域上發光，偶爾也會在公開場合上合體，Ella曾在2015年時推出個人專輯《Why not》，之後她忙碌於參與錄製節目、拍攝影視作品等，直到9年後才再度推出個人音樂作品。
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