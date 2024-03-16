宏都拉斯斷交留台學生等嘸獎學金 外交部：協調教育部提供協助
台灣與中美洲前友邦宏都拉斯去年3月26日斷交，外交部在該學期結束後，也不再提供獎學金給宏國學生。媒體報導，宏國政府後續接手補助獎學金生繼續在台就讀，不過今年以來卻未依約撥款，至今都未受到宏都拉斯政府款項。對此，外交部回應表示，外交部已特案延長繼續留台就讀的外交部台灣獎學金宏國前受獎生的返國機票使用期限至畢業當年度，目前宏國學生就讀的26所學校中有20所願意提供獎助學金和學雜費減免等緩衝或補助措施。
記者邱新博／台北報導
根據《太報》報導，目前在台灣就讀的宏都拉斯學生有359宏國留學生，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人，其中有104人領取外交部「台灣獎學金」在學人數為104人。外交部依照慣例將支付獎學金至學期結束，當時並提供單程機票回國，以減少衝擊。
在外交部提供的獎學金結束後，宏都拉斯政府協調宏都拉斯國立自治大學（UNAH）提供獎學金給在台獎學金生繼續就讀，但自今年起在台獎學金生遲未收到撥款，無法支付新學期的學費，使在台宏都拉斯學生寫信向宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）求助。
對此，外交部回應，為彰顯台灣對於人權和人道的重視，台宏去年3月斷交後，外交部已特案延長繼續留台就讀的外交部台灣獎學金宏國前受獎生的返國機票使用期限至畢業當年度，以減緩衝擊。外交部另曾協調教育部洽請宏國前受獎生就讀學校，持續提供關懷照料以及相關必要協助；經統計，宏國前台獎生就讀的26所學校中，計有20所願意提供獎助學金和學雜費減免等緩衝或補助措施。
為表達對宏國續留台就讀台獎生的人道關懷，外交部並曾於上年10月辦理視訊座談會，說明外交部與各校提供的經濟緩衝措施，獲得出席宏國學生一致表示感謝。