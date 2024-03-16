張學友確診休養1周就開工！「當場劈腿給信心」 自虧是楊過
62歲的「歌神」張學友正在各地舉行第10次巡演「張學友60＋巡迴演唱會」，日前來到上海開唱，不過卻因為確診身體不適，臨時取消了在上海的3場演唱會，昨（15）日晚是他康復後的首度演出，僅僅休息1周就開工，他在台上鄭重的向歌迷致歉，還當場表演一字馬劈腿，證明自己老當益壯且身體已經完全復原。
記者吳雨婕／綜合報導
張學友昨晚準時在7點半於上海開唱，勁歌熱舞1個小時後，他才向歌迷打招呼，先是為突然取消在上海的3場演唱會道歉，「謝謝大家對我的包容，我沒事了。」也透露確診的感覺真的很不好受，直言疫情這幾年都很努力保護自己，希望不要「中招」，雖然這次確診症狀不是很嚴重，但心理壓力超過身體不適。
張學友不忘幽自己一默的說：「我現在已經是金庸老師筆下的『楊（陽）過』。」還當場劈腿，證實自己狀態極佳，引起現場的歡呼聲，他也自我打氣：「給我一點點信心！我還是可以的！」歌迷也熱情的回應：「可以！」
事實上，張學友15日早上才到達上海，原本主辦單位建議他再休息3天，但是被他婉拒了，可以說是一康復就立即開工，敬業態度令人欽佩，此外，張學友在取消演唱會後，提出補償方案，車票、機票、住宿都可以報銷，國際機票可申請最高5000元人民幣（約台幣2.2萬元）、住宿最高可申請800元人民幣（約台幣3500元），被歌迷大讚非常有誠意。
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