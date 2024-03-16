被社恐梁朝偉私約跑趴！吳慷仁曝光「幕後對話」揭影帝敬業1行為

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梁朝偉甚至主動攀談討論電影《富都青年》，吳慷仁回想當時真的興奮到手都在抖：「他們有去看《富都青年》，說很喜歡我們！」梁朝偉稱讚吳慷仁的演技，也聊到他與陳澤耀在片中的兄弟情變化，直誇兩人非常有默契。面對偶像的稱讚，吳慷仁也提到梁朝偉不愧是影帝，在頒獎典禮前就把所有入圍電影看完了：「我覺得這是他很尊重所有入圍者，對表演很有熱情！」
頒獎典禮結束後，向來「社恐」的梁朝偉居然主動邀約吳慷仁、陳澤耀參加After Party，吳慷仁透露的確有看到他社恐的一面：「在After Party上他真的都不說話，然後瘋狂被拉來拉去拍照，但談論表演他是很熱情的。」陳澤耀透露：「他（梁朝偉）還特別去看《富都青年》的幕後花絮和訪問，我覺得很驚訝！」現場台灣媒體聽完後更感到驚訝，原來大家做的訪問影帝都有看到，還被吳慷仁反虧：「現在知道以後要認真做訪問了吧！」
《富都青年》票房破億！吳慷仁拿影帝「不漲價」當回饋
《富都青年》導演王禮霖笑說票房破億很開心：「我真的很爽呀！我不會隱藏我的開心，我覺得好事可以繼續發生啦！」他透露已經在籌備第二部作品，但還是希望先把其他監製的作品資金籌到，坦言因為本片票房破億的關係，現在籌資金確實比較容易。
憑本片拿下金馬影帝的吳慷仁，被問到片酬會跟著喊漲嗎？他一臉驚恐的說：「我沒有漲價吧！沒有啦！」誠實的說曾想過要調整片酬，但目前也在拍新導演的作品，覺得不應該漲片酬：「我覺得，還是要回饋啦。」
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