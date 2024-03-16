李多慧變小龍女很好！林襄認「私下有聯繫」喊話女神：想招待她來
啦啦隊女神林襄今（16）日出席「林襄沉浸式寫真上市」記者會，將和VIP的專屬粉絲們有近距離的互動，並在現場分享拍攝的心得。談到南韓啦啦隊女神李多慧，近日傳出有望加入「小龍女」啦啦隊，林襄則抱持樂觀的心態，直呼：「我覺得可以耶，來的話也很好！」不僅透露兩人私下的對話，還說有朝一日會邀請李多慧來家裡作客。
記者詹鎰睿／台北報導
談到李多慧與經紀人莉奈的頻頻互動，林襄坦言，「我說真的，這方面我還不清楚不知道耶！」僅語帶保留地說，「可能目前還在評估考量！」並強調莉奈去韓國找李多慧主要是談YouTube上的合作，因此才會親自飛到當地去了解。
林襄大方承認私下確實有和李多慧傳訊息聊天，但都是「謝謝妳」、「想妳喔」、「我想去韓國玩」、「快來找我喔！」等內容。被問會不會想跟李多慧同門或一起待在小龍女？林襄則回應，「其實會耶，我覺得都可以，來的話也很好！」也希望未來能親自招待李多慧來家裡玩。
有趣的是，李多慧確定發行新單曲〈HUSH〉，被問未來有沒有機會一起合作音樂，林襄則苦笑表示，「蛤！音樂部分真的先沒關係，我還在努力！大家不用先針對音樂，我還在學習！」似乎是想到《炸裂吧女孩》的陰影，但面對網友們的酸言酸語，林襄完全沒放在心上，反而覺得很有趣，她說，曾有網友罵她，「林襄唱歌跟牛唱歌一樣！」結果她心想「原來他有聽過牛唱歌啊！」成功逗樂大家。
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