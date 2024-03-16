影／北市府也有大谷翔平！蔣萬安「大巨蛋開箱」曾秀投打美技

ETF申購亂象、金管會擬祭3大管理　網紅行銷自律規範6月底前完成

▲ETF掀起搶購熱潮，金管會盯上相關亂象，金管會主委黃天牧將祭出三大強化管理措施，其中網紅行銷自律規範預計今年6月底前出爐。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲ETF掀起搶購熱潮，金管會盯上相關亂象，金管會主委黃天牧將祭出三大強化管理措施，其中網紅行銷自律規範預計今年6月底前出爐。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

近來全台掀起搶ETF熱潮，00939、00949申購詢問度破表，甚至有民眾想解定存、抵押房子來搶購，金管會盯上相關亂象，金管會主委黃天牧將祭出三大強化管理措施，包括強化投信事業與網紅合作之管理措施、督導周邊單位針對ETF交易確實執行風險評估及掌控風險，以及強化ETF相關檢查。其中，網紅廣告行為之自律規範，預計於今年6月底前完成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃天牧將於18日（周一）赴立法院財政委員會，就「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」進行專題報告，並備質詢。在提前出爐的書面報告裡，黃天牧表示，金管會持續關注ETF市場發展，針對近期ETF投資熱絡的現象，已適時由投資教育宣導、強化配息資訊揭露、參考國際監理趨勢及辦理專案檢查等不同層面採行相關管理措施。

目前金管會規劃之強化管理措施，包括強化投信事業與網紅合作之管理措施、督導周邊單位針對ETF交易確實執行風險評估及掌控風險，以及強化ETF相關檢查。

其中，強化投信事業與網紅合作之管理措施，投信事業透過網紅自媒體從事基金之付費置入性行銷廣告，依投信投顧公會廣告規範第10條規定，應於廣告內容明顯揭露「○○公司贊助播出」等警語，使投資人可清楚識別其為廣告行銷資訊。而投信投顧公會研議修正廣告規範，擬增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為之自律規範，預計於113年6月底前完成。

另據瞭解，IOSCO就投資人保護相關政策目標及工作，已於近期成立工作小組執行包括財經網紅(Finfluencers)專案，關注年輕族群投資人之投資決策受到社群媒體、社交圈及名人等建議影響，而非參考專業投資顧問建議，因此產生誤導性及詐欺性投資的現象，該工作小組已就此議題向會員國諮詢，金管會將持續關注IOSCO後續報告動態，適時精進監理作為。

在督導周邊單位針對ETF交易確實執行風險評估及掌控風險部分，金管會已於1月18日函請證交所及櫃買中心督導投信事業應針對規模較大之ETF管控相關投資風險及研擬強化風險抵禦力機制，並積極掌握整體ETF對個別股票持有的狀況，作為將來指數審查之參考，並應建置資料庫俾利定期監控、即時瞭解對市場之影響，必要時應考量採行例如發行、交易、監視面等相關監理工具。

金管會將強化ETF相關檢查部分，金管會將針對近期社會大眾關注事項如平準金動用，以及採行之強化ETF監理措施，列為對投信公司之檢查重點，加強瞭解投信公司辦理情形，並適時辦理專案檢查。

法人看台股陷整理　提醒空窗期資金快速輪動！切勿任意追高

ETF熱潮釀亂象！金管會盯上網紅行銷　公平會：最高罰2500萬元

00940、00939也怕？成分股長榮擬配息10元　股價觸及跌停怎麼了

GTC大會／「散熱雙雄」奇鋐與雙鴻走勢分歧　廣達與緯創蠢蠢欲動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞