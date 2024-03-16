2024萬金石馬拉松1.1萬人開跑　接駁車、交管路線、吃喝玩樂整理

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新北市萬金石馬拉松接駁車來回票價為300元，有兩路線，一在國光客運台車車站（臺北市市民大道一段168號）、二在國光客運板橋車站，兩路線的去程發車時間都是凌晨3時30分至4時整，回程首班車為早上8時30分，末班車為13:30，坐滿即發車，請有購票之選手注意搭乘時間。
有購買接駁車的跑友們，別忘了提前把接駁車票收進包包裡，出門前也要記得再檢查，以免到了接駁車現場才發現沒有乘車證，是無法上車的喔。
📌萬金石馬拉松交管措施
交通局交通安全科科長林碧芬表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自17日凌晨2時至下午14時，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路於5時30分至08時30分進行管制，競賽期間東西向車輛均不得穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區；另外增開金山野柳地區4線接駁車供當地市民轉乘，減輕交通衝擊。
📌萬金石馬拉松路線圖
馬拉松路線：起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
挑戰馬路線：起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
📌萬金石馬路松賽事紀錄
▶男子組大會紀錄：來自肯亞的MATHEW KIPSAAT，於2019年以2小時11分17秒的成績創下
▶女子組紀錄：來自衣索比亞的BEKELECH GUDETA BORECHA，在去（2023）年以2小時29分25秒創下
主辦單位今年為萬金石邀請來自肯亞、衣索比亞、南非等共12名、世界排名前84名的奧運等級菁英跑者參賽，女子組中來自肯亞的Ruth CHEBITOK在2022年創下2小時21分03秒個人最佳紀錄、衣索比亞選手Fozya Jemal AMID剛在今年1月杜拜馬拉松創下2小時21分53秒最佳成績。
男子組來自衣索比亞選手ADELADLEW MAMO GEBREYOHANNES有2小時5分12秒的優異紀錄，及南非的Stephen MOKOKA去年在大阪馬拉松以 2小時6分42秒創下個人最佳成績，期待選手們都能在萬金石馬拉松再創佳績。
📌萬金石周邊有什麼好吃好玩的？
完賽後別急著離開，《NOWnews今日新聞》推薦以下景點與美食，讓你延續賽後的悸動，好好補一補。
景點：
▶ 維納斯海岸在龜吼漁港周邊，海岸線700公尺，能看到岩岸地質景觀。
▶漁夫市集遊客可選購當天漁民出海現撈的海產，萬里蟹是不可錯過的在地美食。
▶中角沙珠灣北台灣的衝浪聖地，比完賽值得來朝聖一番。
▶十八王公廟北海岸香火最鼎盛的有應公廟，主辦單位也精選石門粽作為馬拉松參加禮。
▶石門洞洞外的貝殼沙灘，是賽前或賽後來踏浪的好去處。
金山老街美食：
▶金山廟口金包里鴨肉：必點鴨肉、炒麵
▶顏記古早味美食坊：芋頭控最愛的芋粿巧
▶雪豹冰城：有地瓜、火龍果等特殊口味
萬里美食：
▶樂透小吃：排骨酥麵、滷肉飯
▶米琪淋乳凍蛋糕：乳凍蛋糕、巨無霸泡芙
石門美食：
▶168海鮮：必點生魚片、咖哩吐司
▶英芳飯店：必點魚肉芋頭米粉、咖哩軟蟹
📌萬金石馬拉松成績查詢，美照搜尋管道
都說是人生必跑的馬拉松盛事，一定要收藏美照啊！除了自己和朋友拍攝的，也可上「新北市萬金石馬拉松」臉書粉絲專頁翻找，有專業攝影師抓拍，不收藏太可惜啦！除了頂尖好手們3/17賽事當天就頒獎外，所有參與者事後都可以上官網查詢。