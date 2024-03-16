光復「雙槍」謝銘駿、林恩宇睡同房培養感情　陳定杰妙招果真見效

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後受訪時，陳定杰透露，今年光復高中就是主打謝銘駿、林恩宇「雙槍」，不過這兩人一直沒有合體爆發過，「複賽是恩宇打得好，銘駿準決賽打得好，但兩人從來沒有一起打的好過，今天終於雙槍合併，希望他們明天可以繼續。」
這次來到小巨蛋前，為了讓這兩人可以增加彼此之間的化學反應，陳定杰特地將謝銘駿和林恩宇安排在同一間房間睡覺，昨晚兩人共寢、促膝長談，發生了很多趣事。
謝銘駿笑說：「因為平時我們不會2個人睡一間，是7人睡一間，這次我們2人一起睡一開始還睡不著，彼此聊了很多、互動很多，恩宇也一直播歌。」林恩宇會聽什麼歌？本人笑說自己偏愛《動力火車》這種老歌，也透露自己和游艾喆、徐得祈都是來自南澳的孩子，平時聽部落的哥哥、叔叔們唱歌，慢慢就愛上了這些旋律。
林恩宇表示，自己小時候其實是練射箭的，國中才開始練籃球，因此慢慢和游艾喆這些成名在外的學長慢慢認識。「昨天睡不太著，也不是緊張、就是感到對比賽很期待，為了放鬆自己心情，所以一直播歌。」林恩宇說，就是告訴自己不要想太多，也和謝銘駿展開「Men's Talk」，把去年冠軍戰又看了一遍，增進感情和默契。
林恩宇最後一節大爆發，個人連得8分，切入特別的腳步節奏和犀利的急停跳投，讓人印象深刻，光復主帥陳定杰說，「恩宇的跳投本來就是招牌，我們光復的傳統就是靠學長撐起來的，我今年一直說我們的招牌就是恩宇和銘駿。」
林恩宇身高有184公分，算是高控衛，今天他不只進攻好、防守也很出色，讓東泰主控蔡承翰22投3中，陳定杰表示林恩宇的養成，就是光復高中一直以來的理念，「台灣球員在各層級就是會遇到卡關的問題，我不能說自己這樣培養國際賽規格的球員一定是正確的，但起碼你打到更高水準的比賽，你身體是夠的。」陳定杰說，今天這場比賽就說明，光復就是比東泰其他球員離籃框更近、離球更近，這就是優勢。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁