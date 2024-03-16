不排除金錢糾紛！日本美女空姐偕母赴菲律賓探親 慘遭殺害埋屍
日本1名26歲的日菲混血空姐茂木麻衣，與54歲的菲律賓籍媽媽Lorry Litada，上個月20日一起回菲律賓奎松省（Quezon province）探親，之後卻呈現失聯狀態，事件在日菲2國引起關注，菲國警方於14日在塔亞巴斯市（Tayabas City）一個名為Barangay Isabang的社區，發現母女倆的遺體。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合日媒、菲媒報導，茂木生前是全日空的空服員，上個月與母親一起赴菲國探親，本月9日，Lorry Litada的姐姐Ligaya Pajulas報警稱，2人已失蹤多日，請求警方協尋。
由於母女倆生前最後的足跡就是在Ligaya Pajulas的家，因此警方便先鎖定鄰近區域展開搜索，搜到距離屋主家不到30公尺時，發現有一處土地鬆軟、隱約還有怪異的氣味，起了疑心並進一步挖掘，結果就發現茂木母女的屍體，並在鄰近的橋墩找到2人的行李箱，以及沾有大量血跡的毛巾、枕頭等物。
當地警方初步判斷，Ligaya Pajulas與丈夫涉有重嫌，因為離埋屍地點太近，加上死者生前攜帶的500萬披索（約新台幣285萬）、用於在當地購買房屋及土地的錢也不翼而飛，整起事件不排除與財務糾紛、謀財害命有關，已對Ligaya Pajulas夫妻展開調查，同時進行屍檢，盼釐清確切死因。