自由車／96聯賽17日台中開戰！全年七站　台北天母繞圈賽接棒受矚

每年JAPAN CUP城巿繞圈賽吸引不少國人前往觀賽，去年主辦單位受邀前往觀摩，感受競賽組近距離繞圈氛圍，自2月起積極和台北巿政府爭取路權，有望在6月舉辦台北天母站賽事，攜手士林區三玉里辦公處、天母發展協會商圈以及台北市立大學，創造體育經濟、活絡地方，此次重啟天母繞圈賽事備受產官學重視。和以往不同的是，今年96聯賽將收官站設置在花蓮，賽程推展至東台灣，打造出2天1夜的賽事行程，將設有選手交流、After party、讓一整年拼搏積分的選手能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點。
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另外，在台灣深耕近十年的國產安全帽品牌OCTO，今年將陸續發表更多元的自行車週邊產品線，總經理林裕隆表示，贊助96聯賽多年，主辦方讓台灣車壇帶來活水、也讓產業銷售量明顯提昇，所以繼續投入資源贊助，除了鼓勵年輕選手拚出好成績，激勵下一個GC外，也譽意我們商品將不斷推陳出新，成就台灣之光。
上屆96聯賽冠軍橘衫得主李廷威，4月初將啟程斯洛維尼亞，開啟旅歐生涯，本週李廷威也會參加台中站，這也是旅外之前在台灣的最後一戰，他也發下豪語，既然參加，就要拿下冠軍。李廷威特別感謝96聯賽：「其實原本已打算退役，但有了比賽舞台，讓我更有動力精進自己，還因此獲得歐洲車隊的合約。未來希望能在職業賽場和國際賽發光發熱。」
另外值得關注的選手是來自日本名將內間康平，他曾拿下環台賽亞洲藍衫冠軍，去年96台中站以不到1秒的差距惜敗拿到第二，今年絕不能忽視他奪冠的野心。
女子素人車手許書瑋也是96聯賽培育出的新興車手，去年全勤參賽，還拿下總成績第三，以黑馬之姿拿下KOM登山王國內女子冠軍，更斬獲全運會登山車銅牌。她說，「96聯賽讓我有以賽代訓的機會，也給我騎車的目標，今年也會以聯賽為主，同時放眼明年的全運會。」
96Heroes英雄系列挑戰賽創全台唯一「百萬戰利金」
96Heroes英雄系列挑戰賽則邁入第二年，此賽事提供挑戰組車手安全，舒適又有趣的騎車環境，今年除了保有深受車友喜愛的特色美食補給及抽獎活動，更首度加入「戰利金」制度，每場只要有一人報名，大會加碼100元。完賽三場以上的車友就有機會在最後一役花蓮站獲得五場累積獎金，2023年累績參與的車友超過萬人，主辦單位預期2024年的戰利金累積獎金可以達百萬元，最後將全部由1位幸運車友獨得。
96Heroes開幕戰台中站從清水自由車場出發，報名車手最小12歲、最大71歲，將參與74K路線挑戰，此路線也將帶領車友朝聖知名藍色公路、望高寮等在地景點，是素人車手必參加的賽事之一。今年現場也將有….報名禮及補給特色及兔女郎等等，站站都有獎項，成為單車界心中最超值的賽事之一。