全國創意宋江陣頭大賽登場　英雄好漢齊聚內門爭200萬總獎金

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初賽第一天16日登場的5隊，包括結合蘭賢陵武館，聚集不同領域人才激發全新想法，來勢洶洶挑戰二連霸的「臺南大學」；帶來融合鼓陣、客家開口獅、臺灣獅、飛龍陣等元素精采表演的「雲林西螺國中」；「彰化縣芳苑鄉路上厝振興社宋江陣」則以結合天罡星、地煞星兩面旗號為主要特色；「永康國中翰林獅隊」透過表演蜈蚣、白鶴陣等加入拳法、兵器演出，設計特殊的陣型變化，在傳統與創新間呈現精彩演出；「龍華宋江」運用傳統的旗舞和扇舞技巧，高低變化與翻騰，展現出優雅與華麗的舞臺效果。
17日上場的4組隊伍中，跨足影視特技的「萬象齊陣」，以悟空為故事主軸，帶來融合武術、舞蹈和戲劇等多元表演藝術精髓；「加樂龍武聯隊」匯聚廟會文化陣頭表演，結合街舞、現代舞、民俗舞、新武術等，為觀眾帶來耳目一新的表演；「民靖武術隊」傳承西螺七崁阿善師所創金鷹拳法的精湛技藝，結合客家文化展現多樣魅力；「臺南歸南國小」納入跳鼓、舞龍、宋江陣、旗陣、拳術、功夫扇等六項民俗技藝，帶給觀眾豐富多元的視覺感受。
本次賽事評審團由4位嫻熟傳統國武術、宋江陣式之評審代表，以及4位創意表演領域之評審組成。觀光局補充說明，16、17日除有全國創意宋江陣頭大賽初賽，「羅漢門迎佛祖」遶境也於上午7時從內門紫竹寺起駕出發。蜿蜒的遶境隊伍不僅將行經內門家戶巷弄，更須在崎嶇陡峭的山路跋涉；竹林野地中，陣頭不畏艱辛，為各庄驅邪避煞，保佑家戶平安。
為方便民眾到現場參與活動，3月16、17及23日，上午9點30分至下午18點，觀光局特別規劃免費接駁車自旗山轉運站出發，也有付費預約直達車從高鐵左營站直達內門紫竹寺，歡迎民眾多加利用。更多相關資訊請洽高雄內門宋江陣臉書及高雄旅遊網查詢。