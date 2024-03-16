本週賣場優惠！鮭魚39元、全聯泡麵買1送1　好市多烤雞腿現折90元

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📍門市即起至3月21日
◾味丹心茶道檸檬冬瓜茶560ml 買1送1，原價23元、特價11.5元
◾生活芒果泥好果泥紅茶550ml 買1送1，原價28元、特價14元
◾金品茗茶 極品高山茶三角立體茶包 4gx10包 買1送1，原價169元、特價84.5元
◾曼寧有機兒茶素綠茶 2.2gx20入 買1送1，原價145元、特價72.5元
◾東爵緋紅莊園紅茶茶包2gx20入 買1送1，原價188元、特價94元
◾東爵義式佛倫桔茶 2gx20入 買1送1，原價188元、特價94元
◾立頓日本進口冷泡茶-莓果風味紅茶3.4gx10入買1送1，原價199元、特價99.5元
◾立頓日本進口冷泡茶－伯爵茶3.6gx10入買1送1，原價199元、特價99.5元
◾伯朗咖啡嚐家濾掛咖啡-橙光香映風味(8g*8入)買1送1，原價198元、特價99元
◾貝納頌尊爵級咖啡豆(200g)買1送1，原價350元、特價175元
◾味味A排骨雞風味乾麵(123g*4入)買1送1，原價95元、特價48元
◾五木川香口水雞風味炒麵(111g*3入)／避風塘炒蟹風味炒麵(111g*3入)任選買1送1，原價129元、特價65元
🟡家樂福
📍門市即起至3月26日
◾得意 易手抽抽取式廚房紙巾 100抽X3包，原價144元、會員加價購69元
◾會員購買餅乾／洋芋片／點心／海苔／堅果／果乾／巧克力，每滿299元送30元現金折價券
◾新貴派綜合享樂包291.4g，原價159元買1送1、特價80元
◾西雅圖抹茶奶茶／棉花球／黑糖奶茶沖泡飲，12~25GX5~8包，原價99元買1送1、特價50元
🟡好市多
📍3月18日至3月28日
◾PERSIL 全效能新配方洗衣凝露，原價699元、特價539元，現折160元
◾好自在液體衛生棉／24公分X36片／27公分X32片，原價299元、特價90元，現折209元
◾烤雞大腿8入，原價349元、特價314元，現折80元
◾美國特選嫩煎里脊牛排，原價589元／公斤、特價499元／公斤，現折90元
🟡大潤發
📍即起至3月21日
◾台灣洋蔥，原價13元、特價10元
◾高麗菜1.5公斤，原價79元、特價69元
◾義大利奇異果，原價19元、特價13元
◾鮭魚85g／比目魚85g／挪威鯖魚片150g，原價55元、特價39元
◾天生好米2公斤／包，原價298元買1送1、特價149元
🟡愛買
📍即起至3月26日
◾水餃全系列滿199元現折15元，最高折30元
◾礦沛氣泡水585ml X4瓶／組，原價100元買1送1、特價50元
◾靠得住瞬吸護墊，24片～30片／2包，原價129元買1送1、特價65元
◾中興米頂級壽司米1.5KG，原價198元買1送1、特價99元